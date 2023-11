Billie Jean King Cup: Wer ist Marina Stakusic?

Kanadas Triumph im Billie Jean King Cup hat auch viel mit einer Spielerin zu tun, die man bislang eher nicht auf dem Zettel hatte: Marina Stakusic, erst 18 Jahre alt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 13:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Natürlich hat Leylah Fernandez als Nummer eins die schwersten Brocken der Kanadierinnen in der Finalrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla aus dem Weg geräumt. Die eigentlich Sensation waren aber die Auftritte von Marina Stakusic. Erst 18 Jahre alt und in den WTA-Charts lediglich an Position 258 notiert hat Stakusic am Finaltag mit Martina Trevisan eine renommierte Spielerin geschlagen. Wie auch schon in der Gruppenphase Magdalena Frech. Und mit Rebeka Masarova eine Lokalmatadorin, die in diesem Jahr bei den US Open gegen Maria Sakkari gewonnen hat.

Dass junge Spielerinnen aus Kanada auf der großen Bühne für Furore sorgen können, hat man in jüngerer Vergangenheit des öfteren beobachten können: 2019 holte Bianca Andreescu den Titel bei den US Open, zwei Jahre später war Leylah Fernandez nur einen Sieg von eben diesem Coup entfernt. Andreescu hat danach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, Fernandez erst in den jüngsten Monaten wieder ihre Form gefunden.

Grandiose Bilanz von Stakusic

Marina Stakusic nun hat sich bislang auf der ITF-Tour ihre Sporen verdient. Zuletzt gab es einen Sieg beim 60er-Turnier in Toronto, mit einem Sieg im Endspiel gegen die Kroatin Jana Fett. Von 27 Matches auf ITF-Ebene hat Stakusic 23 gewonnen. Streng genommen gehören die Partien im Billie Jean King Cup ja auch in den Einflussbereich der ITF. Das macht Lust auf mehr. Fast schade, dass die Saison 2023 so gut wie vorbei ist.

Kommende Woche können es die kanadischen Männer ihren Landsfrauen in Málaga übrigens gleich tun. Da findet nämlich das Finalturnier im Davis Cup statt. Und das Team um Félix Auger-Aliassime startet als Titelverteidiger.