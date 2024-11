BJK Cup: Großbritannien geht gegen Deutschland 1:0 in Führung

Bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Malaga liegt das Team von Großbritannien nach einem Zweisatz-Sieg von Emma Raducanu über die Deutsche Jule Niemeier mit 1:0 voran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 20:45 Uhr

Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin des Jahres 2022, hat das Team Großbritannien im Viertelfinale der Billie-Jean-King-Cup-Finals in Malaga gegen Deutschland mit 1:0 in Führung gebracht. Die 22-Jährige setzte sich nach 1:55 Stunden mit 6:4, 6:4 durch. Gegen Ende der Partie geriet die Britin nochmal kurz ins Wanken, nachdem sie bereits mit 5:2 in Front gelegen war. Schlussendlich konnte Raducanu jedoch erfolgreich zum zweiten 6:4 ausservieren.

Das zweite Match des Länderkampfs findet direkt im Anschluss statt. In dem eventuell bereits entscheidenden Einzel treffen Laura Siegemund und Katie Boulter aufeinander. Sollte es zu einem Gleichstand kommen, wird das Doppel zwischen Anna-Lena Friedsam / Tatjana Maria und Olivia Nicols / Heather Watson offenbaren, wer den Sprung ins Halbfinale des Finalturniers schafft.

Der Tie in Malaga im Überblick