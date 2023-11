BJKC-Finals Sevilla: Tschechien und Slowenien ziehen ins Halbfinale ein

In spannenden Auseinandersetzungen konnten sowohl Tschechien als auch Slowenien ins Halbfinale der Billie Jean King Cup Finals einziehen, für das sich bereits frühzeitig Italien und Kanada qualifizieren konnten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.11.2023, 22:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das tschechische Top-Doppel Krejcikova/Siniakova wurde ihrer Favoritinnen-Rolle gerecht.

Nachdem sowohl die USA, als auch Tschechien ihre jeweils erste Begegnung gegen die Schweiz erfolgreich gestalten konnten, kam es heute zum direkten Duell um den Sieg in der Gruppe A.

Im ersten Einzel zeigte die US-Amerikanerin Danielle Collins gegen Katerina Siniakova aus Tschechien von Beginn an ihre Überlegenheit. Nach 85 Minuten behielt die ehemalige Australian-Open-Finalistin glatt in zwei Sätzen die Oberhand mit 6:3, 6:2.

Ein Treffen zweier Grand-Slam-Championessen gab es im zweiten Einzel. Die amtierende Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova traf dabei mit Sofia Kenin auf die Gewinnerin der Australian Open 2020. Von Beginn an dominierte die tschechische Linkshänderin und siegte in 66 Minuten deutlich mit 6:1, 6:1.

Im entscheidenden Doppel um den Gruppensieg standen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova aus Tschechien dem US-amerikanischen Duo Danielle Collins und Taylor Townsend gegenüber. Zu Beginn ließen die siebenfachen Grand-Slam-Siegerinnen aus Tschechien nichts anbrennen und schnappten sich den ersten Durchgang. In Satz 2 wechselte das Momentum in Form von zahlreichen Breaks mehrfach, dennoch ging der Sieg nach 86 Minuten mit 6:3, 7:5 an die Favoritinnen.

Im Halbfinale kommt es damit zum Duell gegen Kanada, das sich mit deutlichen Siegen gegen Spanien und Polen vorzeitig in der Gruppe C durchsetzen konnte.

Slowenien aufgrund des Satzverhältnisses vorne

Denkbar knapp ging es in der Gruppe B zu, wo in der letzten Begegnung noch alle drei Mannschaften die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale hatten. Während Australien als heute unbeteiligte Mannschaft auf das richtige Resultat hoffen musste, hatten es die Teams von Slowenien und Kasachstan selbst in der Hand.

Zum Auftakt der Auseinandersetzung ließ die Slowenin Kaja Juvan nichts anbrennen und deklassierte Anna Danilina aus Kasachstan mit 6:1, 6:0. Anschließend drehte Yulia Putintseva die Partie gegen Tamara Zidansek, die jedoch mit gewonnenem Auftakt-Durchgang den Gruppensieg für Slowenien perfekt machte und nach dem Satzausgleich bei 6:2, 2:6 aufgab. Das bedeutungslose Doppel ging an die Kasachinnen, die somit die Begegnung für sich entscheiden konnten, jedoch aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses Platz 2 vor Australien belegten.

In ihrem ersten Halbfinale der Billie Jean King Cup Finals treffen die Sloweninnen am Samstag ab 10 Uhr auf Italien, das in der Gruppe D mit Siegen über Frankreich und Deutschland bereits vorzeitig den Gruppensieg holen konnte.

Hier die Ergebnisse aus Sevilla