BMW Open: Alexander Zverev - „Ich fand das alles in Ordnung“

Alexander Zverev ist der Einstieg in die BMW Open by Bitpanda 2025 geglückt. Dementsprechend zufrieden gab sich die deutsche Nummer eins auch bei seiner Pressekonferenz am Montagabend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 07:05 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev ist gut in die BMW Open 2025 gestartet

„Der einzige Mensch, der Dir helfen kann, bis Du selbst.“ Und, bitte. Wer sich als Sportpsychologe Chancen ausgerechnet hat, bei Alexander Zverev einen Job in Vollzeit zu ergattern, der sollte sich schleunigst nach Alternativen umsehen. Er habe es versucht und für sich selbst befunden: brauche ich nicht. Wenn überhaupt irgend etwas aus der augenblicklichen Baisse helfe, dann nur Siege. So wie das 6:4 und 6:1 gegen Alexandre Muller zum Auftakt der BMW Open 2025.

„Ich fand das alles in Ordnung“, so fiel das Resümee der Nummer eins des Turniers aus. Und wer mag ihm da widersprechen? Muller hat in Rio de Janeiro mit Joao Fonseca vor ein paar Wochen zwar einen Lokalmatador besiegt, aber Alexander Zverev steht schon noch um mindestens eine Stufe über dem jungen Brasilianer.

Zverev im Sport-Outfit zur Players Party

Jetzt geht es also gegen Daniel Altmaier. Das Head-to-Head steht bei 2:1 für Zverev. Der allerdings gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, wann er gegen Altmaier denn gespielt hat. Kleine Gedächtnisstütze: Die einzige Niederlage gab es 2024 in Acapulco „Das schlechteste Match, das ich jemals gespielt habe“), die Zverev-Siege kamen 2023 bei den US Open und ein Jahr davor bei den Australian Open zustande. Allesamt knappe Angelegenheiten. Was nicht heißt, dass Zverev nicht auch gegen Altmaier ein hoher Favorit ist.

Zumal wenn Bedingungen wie am Montag hersagen. Es sei ja bekannt, dass er sehr gerne auf Sand spiele, so Zverev. Aber eben nur bei Sonnenschein. Wenn sein Aufschlag aufgrund der äußeren Umstände um 20 km/h weniger schnell übers Netz fliegt, dann hilft das in der Regel nur seinen Gegnern. Die gute Nachricht: Am Mittwoch sind für München Temperaturen bis zu 23 Grad avisiert.

Die Verpflichtungen waren gestern mit dem Sieg gegen Alexandre Muller aber noch nicht erfüllt. Denn es stand ja noch die Players Party an. Die wollte Alexander Zverev aufgrund der späten Stunde sogar im Tennis-Outfit bestreiten. Und wenn man unabhängigen Augenzeugen trauen darf: Das hat Zverev auch fast durchgezogen.

