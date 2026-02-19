tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open by Bitpanda: Alexander Bublik startet 2026 in München

Alexander Bublik wird im April bei den BMW Open by Bitpanda an den Start gehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 12:46 Uhr

© BMW Open by Bitpanda Alexander Bublik startet 2026 in München

Das ATP 500-Turnier BMW Open by Bitpanda gewinnt einen weiteren Starspieler für die kommende Ausgabe vom 11. – 19. April 2026. Alexander Bublik, aktuelle Nummer zehn der Weltrangliste gibt frühzeitig seine Zusage für das traditionsreiche Sandplatzturnier beim MTTC Iphitos. Eine Premiere für Veranstalter und Tennisfans, die sich erstmalig in der Turniergeschichte auf derzeit vier Top Ten-Spieler freuen dürfen. Neben dem 28-jährigen Kasachen stehen bereits Alexander Zverev, Taylor Fritz und Ben Shelton auf der hochkarätigen Teilnehmerliste der erst zweiten ATP 500er-Ausgabe in München.

Alexander Bublik blickt voller Vorfreude auf die BMW Open by Bitpanda 2026: „Ich freue mich sehr, nach München zurückzukehren. Es ist ein Turnier mit großer Tradition, fantastischen Fans und einer besonderen Atmosphäre.“

Bublik passt “perfekt in die Philosophie”

„Der Magier“, wie er auch auf der Tour genannt wird, kämpfte sich im vergangenen Jahr in München noch durch die Qualifikation, nun startet er als einer der Topgesetzten ins Rennen um den Titel und das BMW Siegerfahrzeug. Mit einer fantastischen Saison und gleich vier Turniersiegen hatte Bublik das Jahr 2025 auf Rang elf der Rangliste abgeschlossen, Anfang dieses Jahres dann erstmalig der Sprung unter die besten Zehn. Und auch in der aktuellen Saison zeigt sich der Entertainer in bestechender Form. Turniersieg in Hong Kong, Australian Open-Achtelfinale und jüngst Halbfinale beim ATP 500 in Rotterdam.

„Es freut uns sehr, Alexander Bublik für die BMW Open by Bitpanda 2026 gewinnen zu können. Unser Anspruch ist stets, den Zuschauern unterhaltsames und offensives Tennis zu präsentieren – mit seinem oft unvorhersehbaren und mutigen Spielstil passt er perfekt in unsere Philosophie. Dass wir zudem erstmals und nach aktuellem Stand vier Top Ten-Spieler bei uns begrüßen dürfen, erfüllt uns mit besonderem Stolz“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Letzte Tickets für die ersten Turniertage erhältlich

Zverev, Fritz, Shelton und Bublik werden bereits am Montag (13. April) und Dienstag (14. April) in ihre ersten Matches starten. Letzte Tickets sind aktuell noch für Montag – Donnerstag erhältlich unter www.bmwopen.de. Für den Viertelfinalfreitag und das Finalwochenende sind bereits alle Tickets vergriffen. Es lohnt sich also schnell zu sein, wenn man die Top Stars noch live in München erleben möchte.