BMW Open München: Hanfmann überrascht gegen Miami-Champion Mensik

Yannick Hanfmann hat etwas überraschend sein Auftakt-Match bei den BMW Open by Bitpanda 2025 gegen Jakub Mensik gewonnen. Der junge Tscheche hatte zuletzt in Miami triumphiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 13:42 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann am Dienstag in München

Der Dienstag bei den BMW Open 2025 hat für Turnierdirektor Patrik Kühnen nicht gerade prickelnd begonnen: Denn mit Jiri Lehecka zog ein weiterer prominenter Spieler kurzfristig zurück. Was zur Folge hatte, dass Chris O´Connell als fünfter Lucky Loser in das 32er-Raster nachrückte. O´Connell hatte in Runde eins der Qualifikation gegen Chun-Hsin Tseng verloren.

Danach ging es aus deutscher Sicht aber erfreulich weiter. Denn Yannick Hanfmann, dem Kühnen die dritte und letzte Wildcard zugestanden hatte, zeigte gegen Jakub Mensik seinen vielleicht beste Leistung im Tennisjahr 2025. Hanfmann gewann mit 7:6 (4), 4:6 und 6:3. Mensik hat vor wenigen Tagen ja das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gewonnen - mit einem Sieg gegen Novak Djokovic im Finale. Danach hatte sich der tschechische Teenager eine Pause gegönnt - der Auftritt gegen Hanfmann war der erste auf sand in dieser Spielzeit.

Hanfmann trifft im Achtelfinale nun auf Tallon Griekspoor, voraussichtlich schon am morgigen Mittwoch. Der Niederländer hatte sich schon gestern glatt in zwei Sätzen gegen Learner Tien durchgesetzt.

Für die heimischen Spieler ward er Tag aber mit dem Sieg von Hanfmann noch lange nicht zu Ende. Unmittelbar im Anschluss wird Jan-Lennard Struff seine Titelverteidigung in Angriff nehmen, Erstrundengegner ist der starke Argentinier Francisco Cerundolo. Danach darf Lucky Loser Diego Dedura-Palomero gegen Denis Shapovalov ran. Und Supertalent Justin Engel begann sein Match gegen Fabian Marozsan bereits in der Endphase der Hanfmann-Partie.

