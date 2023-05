"Break Point": Zweiter Teil der Premierenstaffel erscheint am 21. Juni

Am 21. Juni dieses Jahres erscheinen fünf weitere Folgen der Netflix-Serie "Break Point".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 15:28 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Matteo Berrettini sind Teil der Serie

Kurz bevor am 3. Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt, wird Netflix fünf weitere Folgen der Serie "Break Point" veröffentlichen. Das gab der Streamingdienst am Mittwoch bekannt. Demnach soll der zweite und letzte Teil der Premierenstaffel am 21. Juni dieses Jahres erscheinen.

Die ersten beiden Folgen werden sich um Wimbledon 2022 drehen: Hauptdarsteller in diesen Episoden werden Ajla Tomljanovic, Ons Jabeur und Nick Kyrgios sein. Die Teile acht und neun, bei denen Iga Swiatek, Frances Tiafoe und abermals Tomljanovic die Protagonisten sind, beleuchten die US Open. Abgeschlossen wird die erste Staffel wird einer Folge zu den WTA bzw. ATP Finals (Aryna Sabalenka und Taylor Fritz).

Vor Beginn der Australian Open gingen im Januar fünf Folgen der ersten Staffel online. Beleuchtet wurden dabei unter anderem die Wege von Nick Kyrgios, Maria Sakkari, Taylor Fritz, Ons Jabeur und Felix Auger-Aliassime. Kurios: Keiner der Spieler kam in Melbourne über das Achtelfinale hinaus.

Dieser Fluch löste bei den Spielern offenbar keine nachhaltigen Bedenken aus. Netflix arbeitet bereits an einer zweiten Staffel der Tennis-Dokumentation.