Briefmarken-Serie für Olympia: Stich als Künstler aktiv

Michael Stich wird im Rahmen der olympischen Spiele eine eigene Briefmarken gestalten.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 22:21 Uhr

© Getty Images Michael Stich bevorzugt in der Freizeit aktuell mehr die Kunst.

Die Deutsche Sporthilfe hat gemeinsam mit der Deutschen Post eine Briefmarken-Serie mit dem Titel "Für den Sport – Faszination der Spiele" präsentiert - und dabei auf die Unterstützung ehemaliger Olympiasieger und Olympia-Teilnehmer zurückgegriffen. Die Motive der Briefmarken wurden von Tennis-Legende Michael Stich, Fußball-Olympiasiegerin Josephine Henning und Deutschlands erfolgreichster Eishockeyspielerin Maren Valenti gestaltet.

Die Sporthilfe stellte die Briefmarken-Serie am Donnerstag gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post im Berliner Olympiastadion vor. Das Gemälde "courage" von Stich, der 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona gemeinsam mit Boris Becker die Goldmedaille gewann, zeigt in abstrakter Weise die Farben der olympischen Ringe. "In meinem Werk habe ich versucht, die Energie, die Olympischen Spiele vermitteln, das Vereinte und das Welt- und Sportlervereinende umzusetzen", so Stich.

Michael Stich im Tennis nicht mehr aktiv

Bis zum Ende des vergangenen Jahres war Michael Stich für den TV-Sender Sky als Experte aktiv. Mit dem Jahreswechsel gab der ehemalige Wimbledon-Sieger bekannt, dass der vertrag nicht verlängert werde und Stich sich aus dem Tennis zurückzieht. Zuvor war der gebürtige Schleswig-Holsteiner viele Jahre als Turnierdirektor am Hamburger Rothenbaum aktiv.