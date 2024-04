Olympische Spiele: Weitere 12.000 Tennis-Tickets zu haben

Das Olympische Tennisturnier ist in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, da es auf der Anlage von Roland Garros in Paris stattfindet. Die nächste Verkaufsphase für Tennis (und andere Sportarten) beginnt in wenigen Tagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 14:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

In der kommenden Woche gehen noch einmal eine Viertelmillion Eintrittskarten für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) in den Verkauf. Dies teilte OK-Chef Tony Estanguet am Mittwoch mit.

"Ab dem 17. April, 10.00 Uhr, werden wir 250.000 neue Tickets für alle Sportarten in allen Preisen für alle Austragungsstätten anbieten", sagte Estanguet.

12.000 neue Tennis-Ticket

Nachdem zuletzt Kritik an den hohen Preisen laut geworden war, soll nun die Hälfte des neue Kontingents für unter 100 Euro angeboten werden. Unter anderem werden noch 10.000 Tickets für die Turnwettbewerbe, 12.000 für Tennis, 15.000 für Schwimmen und 35.000 für die Beachvolleyball-Spiele unter dem Eiffelturm verkauft.

"Man sollte aber schnell sein", sagte Estanguet mit dem Hinweis darauf, dass die große Mehrheit der insgesamt 7,9 Millionen Tickets bereits veräußert worden ist. Zwei Drittel der Karten seien dabei nach Frankreich verkauft worden, insgesamt sollen sich Sportfans aus 150 Ländern Tickets gesichert haben.