Bryan Brothers wollen keine US Open ohne Fans - Abschiedstour erst 2021?

Bob und Mike Bryan sind das erfolgreichste Doppelpaar der Tennisgeschichte - und hatten die US Open 2020 als Abschiedsturnier auserkoren. Ohne Fans könnte die Sache nun anders aussehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2020, 17:49 Uhr

© Getty Images Bob und Mike Bryan

"Ich glaube, dass wir keine US Open ohne Fans spielen wollen", so Mike Bryan gegenüber der New York Times. Ein Doppel ohne Zuschauer, ein letztes Karrierematch, das sich somit eher wie ein Trainingsspielchen anfühlen würde... "So haben wir das nicht geplant", meinte Bob Bryan.

Die Doppel-Zwillinge, mittlerweile 42 Jahre jung, gelten als das erfolgreichste Paar im Tennis. 16 Grand-Slam-Titel haben die beiden zusammen gewonnen, Mike Bryan noch zwei Stück mehr an der Seite von Jack Sock in 2018, als Bob wegen einer Hüft-Operation ausgefallen war.

Im ATP-Ranking sind die Twins zuletzt abgerutscht, stehen nur noch auf Platz 27, der letzte gemeinsame Major-Sieg liegt sechs Jahre zurück, 2014 bei den US Open. Auch die privaten Rahmenbedingungen haben sich geändert in den letzten Jahren, Bob ist nach Florida gezogen, ist verheiratet, hat drei Kinder. Der Trainingspartner ist nicht mehr der Bruder, sondern eine Ballmaschine, für die beide werben - Mike hat seine im Garten in Los Angeles stehen, Bob auf einem Court im Sunshine State.

"Alle eine Frage der Regeneration"

Warum nicht sowieso weitermachen? "Wir lieben das Spiel noch immer", so Bob Bryan. Aber die Körper müssen mitspielen.

Das Jahr 2020 hat indes ordentlich angefangen. Nur mit einer dritten Runde in Melbourne zwar, aber auch mit einem Sieg in Delray Beach. Und dass sie die großen Turnier noch gewinnen können, hatten sie 2019 beim Masters-Turnier in Miami gezeigt.

Sollten sie zu den US Open 2020 antreten, werde dies nicht zum Abschiednehmen sein, so heißt es. Das "Farewell" würde dann um ein Jahr aufgeschoben - bestenfalls zumindest. "Es hängt davon ab, wie unsere Körper mitmachen", so Mike Bryan. "Mit 42 ist alles eine Frage der Regeneration."