Carla Suarez Navarro freut sich über Zwillinge

Carla Suarez Navarro und ihre Partnerin dürfen sich über die Geburt ihrer Zwillinge Noa und Ona freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 10:15 Uhr

© Getty Images Carla Suarez Navarro ist nun Mutter von Zwillingen

Gleich nach dem Ende der Tenniskarriere eine Familie gründen: Carla Suarez Navarro und ihre Partnerin haben damit nicht lange gewartet. Und dürfen sich nun über die Geburt zweier Mädchen freuen, die auf die Namen Noa und Ona freuen, wie "CSN" via Twitter bekanntgab.

Die mittlerweile 34-jährige Spanierin hat in ihrer Karriere zwei Titel im Einzel gewonnen (2014 in Oeiras und 2016 in Doha) und kletterte in den WTA-Charts bis auf Position sechs.

Im Sommer 2020 wurde bei Suarez Navarro eine Krebserkrankung diagnostiziert, von der sie sich nach monatelanger Therapie glücklicherweise erholen konnte. 2021 gab sie in Roland Garros ihr umjubeltes Comeback, verlor allerdings in Runde eins knapp gegen Sloane Stephens.