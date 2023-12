Carlos Alcaraz: Der fairste Spieler der ATP-Tour 2023

Nicht nur seine Fans scheinen von "Carlitos" begeistert zu sein, auch seine Konkurrenten und Mitspieler. Diese wählten Carlos Alcaraz nämlich zum fairsten Spieler des Jahres und verliehen ihm somit den Stefan Edberg Sportmanship Award.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 09:41 Uhr

© Getty Images

Der Stefan Edberg Sportmanship Award ist in seinem Format einzigartig, da der Gewinner des Awards von den ATP-Spielern selbst gewählt wird. Die Nominierten für den Sportsmanship Award werden vorher von der International Tennis Writers' Association (ITWA) bestimmt. Diese Auszeichnung wird an den Spieler verliehen, der das ganze Jahr über sowohl auf dem Platz, sowie außerhalb des Platzes äußerste Professionalität, Fairness und Intergrität aufweisen konnte. Alcaraz ist somit neben Jose Higueras (1983), Alex Corretja (1996, 1998) und dem fünffachen Sieger Rafael Nadal (2010, 2018-21) der vierte Spanier, der diese Auszeichnung gewinnen konnte.

Alcaraz sendet Viedeobotschaft an Tenniskollegen

"Ich bin so glücklich, den Stefan Edberg Sportsmanship Award zu gewinnen", sagte Alcaraz via einer Videobotschaft über X (ehemals Twitter). "Ich bin besonders glücklich, dass es ein Preis ist, der von meinen Kollegen auf der Tour gewählt wurde. Das bedeutet mir sehr viel, also vielen Dank an euch alle."

Alcaraz, der letztes Jahr die jüngste Nummer 1 in der Tennisgeschichte werden konnte und diese Saison als Weltranglistenzweiter beendete, hat bereits jetzt schon den Ruf erworben, einer der beispielhaftesten Spieler zu sein. Gründe dafür gibt es viele. Der diesjährige Wimbeldon-Gewinner teilte seinen Regenschirm während einer Unterbrechung mit einem Ballkind, sendete seinen Mitspielern und Konkurrenten gute Besserungswünsche und verhielt sich auf dem Platz stets professionell. Als Fabio Fognini Anfang dieses Jahres in Rio de Janeiro auf dem Platz stürtzte, überquerte Alcaraz das Netz und half seinem Gegner zur Freude der Fans wieder auf die Beine.

https://youtube.com/shorts/t0CjzJxpY0I?si=06Z93q_K-mKai1F5

Neben dem 20-jährigen Spanier wurden außerdem noch Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz und Jannik Sinner in dieser Kategorie nominiert. Alcaraz hat somit schon insgesamt drei ATP-Awards gewinnen können. 2020 wurde er als Newcomer des Jahres und 2022 als der Spieler mit der größten Verbesserung ausgezeichnet.