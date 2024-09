Carlos Alcaraz: Kein einfacher Plan, maximaler Erfolg

Carlos Alcaraz siegte in der ersten Runde beim ATP 500er-Turnier in Peking gegen Giovanni Mpetshi Perricard souverän in zwei Sätzen. Ergebnis eines konsequent umgesetzten Matchplans.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 16:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat gegen Giovanni Mpetshi Perricard den Matchplan umsetzen können.

Der Weltranglistendritte konnte zufrieden nach seinem Auftaktmatch in Peking vom Court gehen. Das 6:4, 6:4 war die perfekt Dokumentation der Begegnung gegen den aufschlagstarken Giovanni Mpetshi Perricard. Genau hier setzte Carlos Alcaraz seine taktische Herangehensweise an, um gegen den Franzosen zu punkten.

„Der Plan war, so viele Returns wie möglich zurückzuspielen. Er servierte fast jeden Aufschlag mit 230 bis 240 Km/h. Das macht es nicht einfach“, sagte Carlos Alcaraz nach dem Match. Doch der Erfolg sprach in dieser Partie eindeutig für den vierfachen Grand-Slam-Sieger, der in beiden Sätzen jeweils im ersten Aufschlagspiel das Break erspielte. Und dabei jeweils nur eine Möglichkeit benötigte.

Carlos Alcaraz behielt den Fokus

Wie so oft gegen große Spieler mit gutem Aufschlag sind es eben die wenigen Momente, die genutzt werden müssen. Carlos Alcaraz, der nur im ersten Satz selbst drei Breakbälle abwehren musste, bestätigte diesen Eindruck: „Ich wollte sehr fokussiert sein. Harte von der Grundlinie spielen und dabei möglichst wenig Fehler produzieren. Das war der Plan.“ Und dieser sorgte dafür, dass Mpetshi Perricard nur selten seine starke Vorhand platzieren konnte. Plan also perfekt umgesetzt!

In der zweiten Runde erwartet Carlos Alcaraz in der chinesischen Hauptstadt definitiv eine andere Partie. Dann steht Tallon Griekspoor dem Spanier gegenüber. Der Matchplan wird bis dahin ausgereift sein.

