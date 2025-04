"Carlos Alcaraz: My Way" - Doku startet am Mittwoch auf Netflix

Nun bekommt also auch Carlos Alcaraz seine eigene Dokumentation: Carlos Alcaraz: My Way startet am kommenden Mittwoch auf Netflix.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 16:23 Uhr

Netflix veröffentlichte dieser Tage den ersten Trailer zur Hintergrundstory von “Carlitos”.

Alcaraz wird dabei auf dem Weg zu seinen großen Erfolgen gezeigt, den großen Siegen, aber auch den Entbehrungen eines Tennisspielers - jenen, quasi das gesamte Jahr unterwegs zu sein und kaum zu Hause. Für einen Familienmenschen wie Alcaraz kein Leichtes.

Tennismäßig hat man sich wohl auf die Saison 2024 konzentriert, in der Alcaraz zwei Majorsiege feierte (French Open, Wimbledon), darunter auch seinen ersten Titel in Paris.

Carlos Alcaraz: My Way umfasst drei Folgen. Produziert wurde die Doku von Juan Gordon und Álex Martínez Roig für Morena Films, Regie führte Jorge Laplace, das Drehbuch verfassten Edu Salan und Jorge Laplace.

Alcaraz folgt Federer

Sport-Dokumentationen sind seit Aufkommen der Streamingdienste gerne gesehen, auch einige aus dem Tennisbereich sind zuletzt entstanden. Unter anderem Federer: Zwölf letzte Tage auf Amazon Prime über das Karriereende von Roger Federer.

Auch zu Novak Djokovic und Rafael Nadal sind Dokumentationen angekündigt. Weitere Dokus beispielsweise über Boris Becker, John McEnroe, Serena Williams oder Mardy Fish wurden in den vergangenen Jahren produziert.

Tattoo von Carlos Alcaraz: Das ist die Lösung!

Mit dem Start von Alcaraz' Dokumentation ist auch das Geheimnis seines Tattoos gelöst. Das hatte die Fans des Spaniers beschäftigt. “23.4.25” ist nämlich auf seinem rechten Unterarm zu lesen. Es ist das Startdatum seiner Doku auf Netflix.

Alcaraz ist bekannt dafür, sich kleine Tattoos nach großen Siegen stechen zu lassen. Ob das Startdatum ein dauerhaftes ist? Mal schauen.

Wie auch immer. Der Start seiner Doku kommt zeitlich passend, nachdem Alcaraz aus einem kleinen Form- und Motivationstief gekommen ist und sich zuletzt mit dem Beginn der Sandplatzsaison wieder in beeindruckender Verfassung gezeigt hat.