Carlos Alcaraz: Nun wackelt sogar Madrid!

Am Sonntag musste Carlos Alcaraz seinen Start in Barcelona absagen. Nun wackelt auch seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Event in Madrid.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 08:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2023 holte sich Carlos Alcaraz in Madrid den Titel

Aufgrund seiner in Monte-Carlo erlittenen Verletzung am rechten Schlagarm kann Carlos Alcaraz dieser Tage in Barcelona seinen Titel nicht verteidigen. Schon in wenigen Tagen blüht dem zweifachen Grand-Slam-Sieger ein Déjà-vu, ist doch auch seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in Gefahr. Das erklärte Alcaraz am Montag in Barcelona.

"Mein Ziel ist Madrid, aber ich bin mir noch nicht sicher", führte Alcaraz, der in der spanischen Hauptstadt sowohl 2022 als auch 2023 triumphiert hatte, aus. In diesem Jahr beginnt das Sandplatzturnier in der Caja Magica am 24. April. Alcaraz hätte als aktueller Weltranglistendritter etwas mehr Zeit, würde er in Runde eins doch von einem Freilos profitieren.

Ein Test am vergangenen Samstag sei grundsätzlich positiv ausgefallen, am Sonntag verspürte Alcaraz laut eigenen Angaben beim Training dann jedoch wieder Schmerzen im Unterarm. Daher entschloss sich der 20-Jährige noch am selben Tag dazu, seinen Start in Barcelona abzusagen.

Er wolle nichts überstürzen, meinte Alcaraz. Das große Ziel des Iberers in der europäischen Sandplatzsaison sind die French Open (26. Mai bis 9. Juni). Im Vorjahr scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste in Paris im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic.