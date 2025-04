Caroline Wozniacki erwartet drittes Kind

Die Turnierpause für die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki seit den letztjährigen US Open hat einen erfreulichen Grund. So verkündete die Dänin auf Instagram ihre Schwangerschaft und somit die Erwartung ihres dritten Kindes.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 07:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Caroline Wozniacki erwartet mit ihrem Ehemann David Lee ihr drittes gemeinsames Kind.

„Officially switching to Zone-Defense!”, so kommentierte Caroline Wozniacki mit Humor ihre Schwangerschaft in Anspielung auf ihren Ehemann David Lee, der als ehemaliger Basketball-Profi 2015 den NBA-Titel im Dress der Golden State Warriors einfahren konnte. Mit dem dann dritten Kind nach Tochter Olivia (3) und Sohn James (2) kann Familie Wozniacki/Lee somit künftig zahlenmäßig die Starting-Line-up einer Basketball-Mannschaft stellen.

Ursprünglich hatte die 34-jährige Wozniacki 2020 bei den Australian Open, wo sie 2018 im Finale gegen die Rumänin Simona Halep triumphieren und somit ihren einzigen Grand-Slam-Titel einfahren konnte, ihre Karriere beendet. Im August 2023 im Vorfeld der US Open kam dann der Rücktritt vom Rücktritt, der sie bei den Majors immerhin zweimal ins Achtelfinale in New York und in die dritte Runde von Wimbledon führen sollte. Zudem erreichte sie das Viertelfinale beim 1000er-Event in Indian Wells und vor deutschem Publikum auf Rasen in Bad Homburg.

In Bad Homburg wird künftig ihre Freundin auf der Tour, Angelique Kerber, fungieren, die erst vor wenigen Wochen ihre zweite Schwangerschaft bekanntgab. Während die dreifache Grand-Slam-Siegerin nach den olympischen Spielen im vergangenen Jahr ihr endgültiges Karriereende bekanntgab, äußerte sich Wozniacki im Taumel der Freude diesbezüglich noch nicht.