Caroline Wozniacki greift in Auckland wieder an

Caroline Wozniacki hat sich nach ihrem Comeback in den USA erst mal wieder in Richtung Trainingsplatz verabschiedet. 2024 will sie wieder angreifen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 23:50 Uhr

Wozniacki wird beim WTA-Turnier in Auckland wieder auf dem Court stehen. Das meldeten die Turnierveranstalter vor wenigen Tagen. Das WTA-250er-Turnier beginnt am 1. Januar 2024. Wozniackis Augenmerk wird danach freilich auf den Australian Open liegen - dort hatte sie 2018 ihren ersten (und einzigen) Majortitel gefeiert und 2020 dann auch ihren Abschied vom Tennis.

Den vorläufigen zumindest, denn die Dänin hatte in diesem Jahr ihr Comeback angekündigt - und im Sommer erfolgreich bestritten.

Wozniacki: Bei den US Open im Achtelfinale

Wozniacki spielte in Montréal und Cincinnati und erreichte bei den US Open dann das Achtelfinale - unter anderem nach einem Sieg über Petra Kvitova. Sie unterlag dann der späteren Siegerin Coco Gauff in drei Sätzen.

In Auckland stand Wozniacki zwei Mal im Finale: 2015 verlor sie gegen Venus Williams, 2018 gegen Julia Görges.

Wozniacki stand insgesamt 71 Wochen auf Platz 1 im WTA-Ranking. Kurz vor ihrem Rücktritt hatte sie ihre Erkrankung an rheumatischer Arthritis bekanntgegeben.

Sie ist mit dem Ex-Basketballprofi David Lee verheiratet, mit dem sie auch zwei Kinder hat.