Casper Ruud für ATP Finals qualifiziert

Casper Ruud hat beim ATP-Turnier in Seoul das Viertelfinale erreicht - und sich damit auch für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2022, 16:41 Uhr

Der French- und US-Open-Finalist ist damit neben Rafael Nadal und Carlos Alcaraz der dritte Akteur, der fix bei der inoffiziellen WM in Italien am Start ist.

Die ATP Finals finden vom 13. bis 20. November 2022 statt.

Für Ruud ist es die zweite Teilnahme. "Ich hatte so eine gute Zeit im Vorjahr, Italien ist ein wunderbares Land, was Tennis angeht", so Ruud im Anschluss an seinen Auftaktsieg in Seoul über Nicolas Jarry (6:2, 3:6, 6:3). Ruud ist hier topgesetzt. Er trifft nun auf Yoshihito Nishioka.

In der aktuellen Weltrangliste ist Ruud an Position 2 notiert, hinter Carlos Alcaraz.

Im Vorjahr hatte er Turin das Halbfinale erreicht, dort dann gegen den späteren Sieger Daniil Medvedev verloren.

