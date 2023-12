Casper Ruud glaubt an Emma Raducanu

Das große Comeback-Jahr 2024 beinhaltet auch die Rückkehr von Emma Raducanu - und sie hat einen prominenten Fürsprecher.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.12.2023, 16:55 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu

Rafael Nadal, Naomi Osaka, Angelique Kerber, gewissermaßen (nach ihrem Kurz-Comeback im Sommer) auch Caroline Wozniacki - die neue Tennissaison wartet mit einigen prominenten Namen auf, die ihre Rückkehr feiern werden.

Mit Emma Raducanu wird dabei eine weitere Majorsiegerin wieder auf dem Platz stehen. Die Britin, die 2021 so sensationell aus der Qualifikation heraus die US Open gewonnen hatte, konnte nach ihrem Sensationslauf nicht mehr an ihr tolles Tennis anknüpfen, vor allem Verletzungen machten ihr immer wieder zu schaffen. Sodass die 21-Jährige sich im Frühjahr gleich mehrfach unters Messer legte - beide Handgelenke und das Sprunggelenk waren dran.

Seit wenigen Wochen nun arbeitet Raducanu auch wieder auf dem Court am Comeback, zusammen mit Alt-/Neu-Coach Nick Cavaday.

Und geht es nach Casper Ruud, wird Raducanu auch künftig eine große Rolle im Welt-Tennis spielen. Im Gespräch mit dem britischen Daily Express kam die Thematik nämlich auch auf die Top-Storylines für 2024, und da brachte der Norweger auch Raducanu ins Spiel.

"Bei den Damen stellt sich die Frage: Ist Emma wieder fit? Wird sie in Australien spielen? Sie hat das Potential, ein weiteres Major zu gewinnen", so Ruud. Ihr Spielstil sei "explosiv", und wie sie sich auf dem Platz bewege, erkenne man, wie gut sie sei. "Als wir sie bei den US Open gesehen haben, war das etwas, das hervorgestochen ist."

Raducanu beginnt ihr Comeback-Mission beim Turnier in Auckland dank einer Wildcard. Start ist der 1. Januar 2024.