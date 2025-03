Casper Ruud hakt Augusta auf der Bucket List ab

Jeder hat so seine Lebensträume - und Casper Ruud hat sich seinen vor ein paar Tagen erfüllt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 07:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nein, Rory McIlroy hat Casper Ruud in Augusta nicht getroffen - sondern bei Olympia 2024

Wohl dem, der nicht nur in seiner Primär-Sportart zu überzeugen weiß. Sondern noch ein zweites Standbein hat, auf dass er in schlechteren Zeiten vielleicht noch einmal zurückgreifen wird können. Wobei bei Casper Ruud im Tennissport ja beileibe noch kein Ende der Karriere in Sicht ist. Und die Fähigkeiten des Norwegers auf den Golfplätzen dieser Welt gegenüber dem Durchschnittsspieler wahrscheinlich herausragen, im Vergleich mit den Profis aber wohl noch etwas fehlt.

Vor ein paar Wochen hat sich Ruud ja schon bei einem ProAm in Mexiko auszeichnen können, jetzt ging es noch einmal eine Stufe höher. Denn vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami hat der dreimalige Finalist bei einem Grand-Slam-Turnier einen Abstecher nach Augusta gemacht. Um dort auf jenem legendären Kurs, auf dem in wenigen Wochen das Masters stattfinden wird, eine Runde zu spielen.

Ruud eröffnet gegen Kecmanovic

„Ich hatte das große Glück, mit einer Einladung im Augusta National zu spielen“, erklärte Ruud in einem Interview mit Sky. „Das war auf meiner Bucket List eigentlich an oberster Stelle. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Wenn man das Turnier sein Leben lang im TV verfolgt - und es dann mit den eigenen Augen gesehen hat. Und ich glaube, dass ich kein Wort in meinem Vokabular habe, um diese Erfahrung zu beschreiben.“

Und während es beim Tennis in den letzten Wochen noch nicht ganz so gut gelaufen ist, hat Casper Ruud in Augusta eine - für einen Hobbygolfer - fast sensationelle Runde hingelegt. Auf dem Par-72-Kurs fuhr er ein Ergebnis „in den 70ern“ ein.

In Miami gilt die volle Konzentration nun aber wieder dem Tennis. Nach einem Freilos trifft Ruud auf den immer gefährlichen Miomir Kecmanovic.

Hier das Einzel-Tableau in Miami