Casper Ruud und die Suche nach dem Selbstvertrauen

Casper Ruud musste auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami eine frühe Niederlage hinnehmen. Der Norweger sucht vor seiner so geliebten Sandplatzsaison das Selbstvertrauen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 16:45 Uhr

Die bisherige Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen im Tennisjahr 2023 wird Casper Ruud keinesfalls zufriedenstellen. Denn nach der so starken Vorsaison, in der er unter anderem sowohl bei den French Open als auch bei den US Open das Finale erreicht hatte, wollte der Norweger in der laufenden Spielzeit eigentlich den nächsten Schritt machen.

Eigentlich. Nach dem ersten Quartal im neuen Jahr muss vorerst festgehalten werden, dass Ruud sich nicht verbessern konnte. Im Gegenteil. Der 24-Jährige verliert dieser Tage Matches, die er 2022 noch locker gewonnen hätte. So auch das Drittrundenspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, wo Ruud dem Niederländer Botic van de Zandschulp in drei Sätzen unterlag. Und dabei nicht weniger als 13 Breakbälle ungenutzt ließ. Es ist augenscheinlich: Dem zweifachen Major-Finalisten mangelt es derzeit akut an Selbstvertrauen. Kein Wunder, gewann er in dieser Spielzeit doch noch nie zwei Matches hintereinander.

Immerhin ließ Ruud in Florida spielerisch eine Tendenz nach oben erkennen. "Nicht das Ergebnis, für das ich hergekommen bin. Aber ich bin froh, wieder auf einem guten Niveau zu sein", schrieb der Miami-Vorjahresfinalist auf Instagram. Noch hat der Weltranglistenvierte im Ranking keinen Absturz zu fürchten, lediglich Daniil Medvedev könnte ihn mit einem Turniersieg in Miami auf Platz fünf verdrängen.

Im Race zu den ATP Finals nach Turin, wo Ruud im Vorjahr ebenfalls im Endspiel stand, sieht die Angelegenheit hingegen deutlich anders aus: Aktuell liegt er dort nur auf dem 81. Platz. Die gute Nachricht: Auf den Skandinavier wartet nun seine so geliebte Sandplatzsaison. Die schlechte: In den kommenden Monaten hat Ruud nicht zuletzt aufgrund seiner beiden Endspielteilnahmen in Paris und New York zahlreiche Punkte zu verteidigen.