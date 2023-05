Casper Ruud zu den Medical Timeouts: „Vielleicht die Regeln überdenken“

Casper Ruud hat nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Holger Rune in Rom die Contenance bewahrt. Aber dennoch leise Kritik angebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 03:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud hat ein fast schon sicheres Finale in Rom noch sausen lassen

Casper Ruud, das werden all jene bezeugen, die mit dem Norweger schon einmal zu tun gehabt haben, ist ein ausnehmend höflicher junger Mann. Auch während seiner Matches neigt Ruud nicht dazu, seinen (negativen) Emotionen freien Lauf zu lassen - zertrümmerte Schläger sind bei ihm nicht Erinnerung geblieben.

Klar: Ruud hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Den hat er schon 2019 in Rom unter Beweis gestellt: Da stand er ja auf der anderen Seite des Netzes, als Nick Kyrgios einen Stuhl auf den Court schmiss. Ruud, damals noch ein fast unbeschriebenes Blatt, forderte eine Sperre für den Australier. Kyrgios revanchierte sich mit ein paar verbalen Gehässigkeiten.

Nun also wieder Rom, diesmal nicht gegen Nick Kyrgios, sondern gegen Holger Rune. Und es sah lange danach aus, als sollte Ruud auch das fünfte Treffen mit dem Dänen für sich entscheiden können. Satz und 4.3 mit Break vorne - was sollte da noch schiefgehen? Wie man jetzt weiß: ziemlich viel. Rune schaffte das Comeback, war im dritten Satz der bessere Spieler.

Am Ende lobt Ruud auch Rune

Aber wieder einmal hat sich der nunmehr 20-jährige Rune in einer prekären Phase eines Medical Timeouts bemüht. Nämlich genau beim Stand von 3:4 im zweiten Satz. Auf die Frage, ob er dies als taktisches Mittel einschätze, sagte der unterlegene Casper Ruud: „Das möchte ich nicht unterstellen, aber ich weiß es nicht. Da müsste ich einfach raten. Aber ich glaube, wenn man Schmerzen hat, dann hat man das Recht, den Physio zu holen.“

Aber, so Ruud in seiner Post-Match-Pressekonferenz weiter, alles sollte seine Grenzen haben. „Man sollte über die Regel schon diskutieren. Weil es gibt viele Fälle, in denen jemand ein Medical Timeout nimmt, und das, bevor sein Gegner serviert.“ Das würde den Rhythmus des Wartenden unterbrechen.

Vielleicht auch ein Grund, warum Holger Rune das Match gegen Casper Ruud noch drehen konnte.Aber der immer faire Ruud sagte auch: „Er hat sehr, sehr gut im zweiten und dritten Satz gespielt.“

Hier das Einzel-Tableau in Rom