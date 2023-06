Challenger Heilbronn: Molleker begeistert bei Halbfinaleinzug

Mit einer wahren Energieleistung schlägt Wildcard-Starter Rudolf Molleker beim ATP-125er-Challenger-Turnier in Heilbronn überraschend den Kolumbianer Daniel Elahi Galan in drei Sätzen. Damit knüpft der ehemalige Neckarcup-Champion an die spielerischen Leistungen aus dem Jahr 2018 an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 16:48 Uhr

Beim Neckarcup in Heilbronn läuft Rudolf Molleker wieder zu großer Form auf.

Der Neckarcup scheint weiterhin das perfekte Pflaster für Rudolf Molleker zu sein. Im Jahr 2018 konnte der Berliner aus der Qualifikation heraus beim ATP Challenger-Turnier im Norden von Baden-Württemberg triumphieren und damit seinen ersten Titel auf dem Pro Circuit erringen.

Gegen den an Nr. 3 geführten Kolumbianer Daniel Elahi Galan ging Molleker als aktuelle Nr. 338 nicht als Favorit in die Begegnung, auch wenn der 22-jährige das bislang einzige Duell vor drei Jahren beim Challenger in Newport für sich entscheiden konnte.

Molleker startete furios in die Partie und sicherte sich gleich im ersten Spiel ein Break, das er ohne weitere Aufschlagverluste zum Satzgewinn transportieren konnte. Im zweiten Akt war es Galan, der mit einer schnellen 3:0-Führung davonziehen konnte. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 5:5 fixierte der 26-jährige mit zwei Spielgewinnen in Folge den Satzgleichstand. Im Entscheidungsdurchgang gaben sich beide Kontrahenten keine Blöße, ehe Molleker im elften Spiel seinem Gegner den Aufschlag vorentscheidend abnehmen konnte. Mit seinem dritten Matchball besiegelte er den 6:4, 5:7, 7:5-Sieg nach 2:29 Stunden Spielzeit unter tosendem Jubel des Heimpublikums und klettert im Liveranking bereits um 80 Plätze.

Im Halbfinale trifft die ehemalige Nr. 146 im ATP-Ranking auf den Sieger der Begegnung Akira Santillan aus Australien gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta.

