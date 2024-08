Challenger Lüdenscheid: Van de Zandschulp dreht Match gegen Squire

Viertelfinaltag bei den platzmann open im Lüdenscheider Stadtpark. Der topgesetzte Botic van de Zandschulp (ATP 84) setzte sich in einer spannenden Partie gegen Henri Squire (ATP 184) 3:6, 7:5, 7:5 durch

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.08.2024, 19:47 Uhr

© Curls en Vogue Botic van de Zandschulp siegte in einem knappen Match gegen Henri Squire.

Der Düsseldorfer startete besonders günstig mit einem Break in die Partie und brachte anschließend seine Aufschlagspiele ins Ziel. Mit einem weiteren Break zum 6:3 sicherte sich Squire die Satzführung. Im zweiten Durchgang nahmen sich beide Spieler gegenseitig ein Aufschlagspiel ab, beim Stand von 5:5 musste der Rheinländer dann jedoch einen weiteren Rückschlag einstecken und gegen den nun besser agierenden Niederländer den Satzausgleich hinnehmen.

Der finale Spielabschnitt gestaltete sich dann am Ende als Déjà-vu. Erneut brachten beide Kontrahenten jeweils ein Aufschlagspiel nicht durch, als dann erneut beim Stand von 5:5 erneut dem topgesetzten van de Zandschulp das Break gelingen sollte. Die Entscheidung in einem fast zweieinhalbstündigen Match, das von zahlreichen Zuschauern mit großer Begeisterung verfolgt wurde.

Droguet und Roca Batalla im Halbfinale

Bereits am Vormittag siegte der an Position vier gesetzte Titouan Droguet (ATP 153) gegen Oriol Roca Batalla (ATP 159) aus Spanien und sicherte als erster Spieler das Viertelfinalticket. Auch Raphael Collignon (ATP 306) folgte in die Runde der letzten vier Spieler mit einem Dreisatzerfolg gegen Clement Tabur (ATP 258). Das vierte Viertelfinale zwischen Kamil Majchrzak (ATP 183) und Roman Andres Burruchaga (ATP 130) musste am Abend wetterbedingt auf den Freitagvormittag verlegt werden.

Im Doppel scheiterte das deutsche Wildcardduo Tom Gentzsch und Max Schönhaus an der niederländischen Kombination David Pel und Bart Stevens. Marko Topo spielte an der Seite von Volodymyr Uzhylovskyi seine von gestern verlegte Ersrundenpartie gegen das kroatisch-bulgarische Team Babic/Donski und scheiterte ebenfalls nach einem 3:6, 6:7(2).

Einzel, Viertelfinale

[1] B. van de Zandschulp (NED) d [7] H. Squire (GER) 36 75 75

[4] T. Droguet (FRA) d [5] O. Roca Batalla (ESP) 63 62

[Alt] R. Collignon (BEL) d C. Tabur (FRA) 64 46 64

Doppel, Erste Runde

Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL) d M. Topo (GER) / V. Uzhylovskyi (UKR) 63 76(2)

Doppel, Viertelfinale

[2] M. Middelkoop (NED) / D. Molchanov (UKR) d S. Watanabe (JPN) / T. Yuzuki (JPN) 62 62

Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL) d [4] F. Romboli (BRA) / M. Zormann (BRA) 76(4) 36 10-7

D. Pel (NED) / B. Stevens (NED) d [WC] T. Gentzsch (GER) / M. Schoenhaus (GER) 64 64

D. Stevenson (GBR) / M. Willis (GBR) d I. Cervantes (ESP) / G. Duran (ARG) 64 76(1)