Challenger Lüdenscheid: Van de Zandschulp und Collignon im Endspiel

Botic van de Zandschulp und Raphael Collignon spielen im Finale um den Challenger-Titel der vierten platzmann open in Lüdenscheid.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2024, 01:08 Uhr

© Curls en Vogue Raphael Collignon steht im Endspiel von Lüdenscheid.

Der Halbfinalgegner von Raphael Collignon musste am Vormittag zunächst noch ausgespielt werden. Durch die heftigen Regenfälle am Donnerstag konnte das Viertelfinale zwischen Kamil Majchrzak und Roman Andres Burruchaga nicht mehr ausgespielt werden. So eröffnete diese Partie den Freitag und bescherte den Fans im Lüdenscheider Stadtpark einen deutlichen Sieg des Polen.

An die Leistungen des Vormittags konnte Majchrzak dann jedoch nicht mehr anknüpfen. In der Halbfinalpartie am Abend blieb der 28-Jährige gegen Raphael Collignon chancenlos. In 71 Minuten siegte der Belgier mit identischem 6:1, 6:3 und steht damit in seinem zweiten Endspiel auf Challenger-Ebene.

Van de Zandschulp mit einem kurzen Einsatz

Der topgesetzte Botic van de Zandschulp profitierte von der schnellen Aufgabe seines Gegners Titouan Droguet, der bereits nach vier Aufschlagspielen auf Grund einer Oberschenkelverletzung nicht weiterspielen konnte.

Im Doppel setzte sich das niederländische Duo David Pel und Bart Stevens im Matchtiebreak gegen Zvonimir Babic und Aleksander Donski durch. Finalgegner ist das im Turnier an Position zwei gesetzte Team Matwe Middelkoop und Denys Molchanov.

Einzel, Halbfinale

[1] B. van de Zandschulp (NED) d [4] T. Droguet (FRA) 31 Retired

[Alt] R. Collignon (BEL) d [8] K. Majchrzak (POL) 61 63

Einzel, Viertelfinale

[8] K. Majchrzak (POL) d [3] R. Burruchaga (ARG) 61 63

Doppel, Halbfinale

[2] M. Middelkoop (NED) / D. Molchanov (UKR) d D. Stevenson (GBR) / M. Willis (GBR) 64 64

D. Pel (NED) / B. Stevens (NED) d Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL) 64 36 11-9