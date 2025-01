Challenger-Roundup: Fonseca holt Titel, Karatstev meldet sich zurück

Bei den aktuellen ATP-Challenger-Turnierenhaben sich mit Joao Fonseca ein aufstrebender Jungstar und Aslan Karatsev ein ehemaliger Top-20-Spieler Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 06:24 Uhr

Joao Fonseca hat den Schwung von den #NextGen Finals in Jeddah gleich mit in den Erwachsenen-Zirkus genommen. Der junge Brasilianer holte sich nämlich das ATP-Challenger-Turnier in Canberra mit einem 6:4 und 6:4 gegen Ethan Quinn. Für seinen Finalsieg benötige Fonseca 72 Minuten Spielzeit.

In Bangkok meldete sich derweil ein alter Bekannter zurück: Aslan Karatsev, vor gar nicht allzu langer Zeit noch Halbfinalist bei den Australian Open, eröffnete sein Tennisjahr 2025 ebenfalls mit einem Turniersieg. Karatsev gewann das Endspiel gegen den an Position zwei gesetzten Gregoire Barmer mit 7:6 (5) und 7:5. Der Österreicher Neill Oberleitner musste sich im Doppelfinale an der Seite von Zdenek Kolar dem japanischen Duo Isomura/Noguchi in zwei Sätzen geschlagen geben.

Apropos Japan: Shintaro Moziaki machte in Noumea mit einem 6:1 und 6:3 gegen den australischen Lokalmatador Moerani Bouzige das Trio der ersten Challenger-Champions 2025 komplett.