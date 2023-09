Challenger Tulln: Marterer zieht ins Halbfinale ein

Mit einer kämpferisch starken Leistung bezwingt Maximilian Marterer aus Nürnberg den Argentinier Santiago Rodriguez Taverna in drei engen Sätzen und steht somit im Halbfinale des ATP-100er-Challenger-Turniers im niederösterreichischen Tulln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 16:56 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer kämpfte sich ins Halbfinale beim Challenger-Turnier in Tulln.

Nach verlorenem ersten Durchgang kämpfte sich der 28-jährige Marterer wieder zurück in die Begegnung und setzte sich in einem einseitigen Tie-Break im Entscheidungssatz nach 2:19 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:4, 7:6 (1) durch. Im Halbfinale trifft der an Nr. 3 gesetzte Franke auf den Tschechen Vit Kopriva, der gegen Dimitar Kuzmanov aus Bulgarien klar mit 6:1, 6:1 die Oberhand behalten konnte.

Beendet ist hingegen das Turnier für Henri Squire aus Duisburg. Der 22-jährige musste sich dem an Nr. 4 geführten Italiener Flavio Cobolli mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Im Halbfinale sieht sich Cobolli dem Inder Sumit Nagal gegenüber, der den Turnierfavoriten Albert Ramos-Vinolas aus Spanien mit 7:6, 6:3 bezwingen konnte..

