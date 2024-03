Challenger Zadar: Neumayer fixiert ÖTB-Duell gegen Thiem

Beim ATP-75er-Challenger in Zadar besiegte Lukas Neumayer zum Auftakt den französischen Qualifikanten Mathys Erhard glatt in zwei Sätzen und trifft im Achtelfinale im österreichischen Duell auf den ehemaligen US-Open-Champion Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 15:35 Uhr

© GEPA Pictures Ohne Probleme erspielte sich Lukas Neumayer das ÖTB-Duell gegen Dominic Thiem.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour erwischte Lukas Neumayer aus Radstadt zum Auftakt beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 im kroatischen Zadar gegen den französischen Qualifikanten Mathys Erhard einen Traumstart, der sich in einer schnellen 3:0-Führung widerspiegelte. Anschließend häuften sich etwas die Fehler beim 21-jährigen. Nach dem daraus resultierenden 3:3-Ausgleich steigerte sich der Bresnik-Schützling wieder und sicherte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang.

Mit dem Satzgewinn im Rücken spielte Neumayer weiterhin befreit auf und ließ seinem 22-jährigen Gegner fortan keine Chance mehr. Nach einer ins Netz verschlagenen Rückhand seines Gegenübers fixierte er nach 82 Minuten den 6:3, 6:2-Erfolg.

Im Achtelfinale trifft der aktuelle Weltranglisten-219. auf den topgesetzten Lichtenwörther Dominic Thiem, dem er erstmalig auf der Tour gegenüberstehen wird. Mit seinem heutigen Erfolg steht Neumayer im Live-Ranking mit Position 209 auf seinem bisherigen Karrierehoch.

Novak verliert Abbruch-Match

Einen gebrauchten Tag erwischte Dennis Novak. Nachdem das Match gegen Timofey Skatov gestern aufgrund langer Regenunterbrechungen nach zwei umkämpften Tiebreak-Sätzen beim Stand von 1:1 im dritten Durchgang wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste, gelang dem Niederösterreicher heute kein Spielgewinn mehr. Nach insgesamt 2:27 Stunden Spielzeit musste der 30-jährige seinem kasachischen Gegner zum 7:6 (5), 6:7 (5), 6:1-Erfolg gratulieren.

Im Laufe des Tages sind noch zwei weitere Österreicher im Einsatz. Dabei bekommt es der an Nr. 4 gesetzte Grazer Filip Misolic mit dem kroatischen Wildcard-Spieler Matej Dodig zu tun. Der Tiroler Sandro Kopp, der sich mit zwei Siegen erfolgreich durch die Qualifikation spielen konnte, sieht sich zum Hauptfeld-Auftakt dem Italiener Francesco Maestrelli gegenüber.

