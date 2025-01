Chris Evert: "Coco Gauff wird 2025 die Nummer eins der Welt"

Chris Evert ist sich sicher, dass Coco Gauff im Jahr 2025 an die Spitze der Weltrangliste klettern wird. Die jüngsten Auftritte ihrer jungen Landsfrau beim United Cup beeindruckten Evert, darunter ganz besonders das Duell gegen Iga Swiatek im Endspiel des Wettbewerbs.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 13:56 Uhr

© Getty Images Chris Evert traut Coco Gauff in diesem Jahr eine Menge zu.

Für Tennislegende Chris Evert steht bei den Frauen im Jahr 2025 der Machtwechsel an. Die 18-malige Grand-Slam-Siegerin sieht im Verlauf des Jahres Coco Gauff an der Spitze der Weltrangliste. Die Siegerin der WTA Finals gewann Ende 2024 13 ihrer letzten 15 Partien.

„Ich glaube, dass Coco die Nummer eins wird. Sie ist jetzt schon nicht weit weg, aber nun wird sie den Schritt gehen“ äußert sich Chris Evert zu ihrer Landsfrau. Die 70-Jährige verbrachte in ihrer Karriere selbst stolze 260 Wochen auf dem ersten Weltranglistenplatz.

Coco Gauff überzeugte beim United Cup

Coco Gauff konnte zum Jahresauftakt direkt den nächsten Titel feiern. Gemeinsam mit dem US-Team gewann die 20-Jährige zum zweiten Mal den United Cup. Dabei siegte die Weltranglistendritte bei allen ihrer fünf Einzelmatches, darunter auch gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek im Endspiel des Ländervergleichs.

In diesem Match an vergangenen Sonntag begeisterte Chris Evert vor allem die Vorhand der jungen Amerikanerin, mit der sie viele Punkte erspielen konnte. Bei den Australian Open soll dies seine Fortsetzung finden. Im vergangenen Jahr erreichte Coco Gauff in Melbourne das Halbfinale und scheiterte dort an der späteren Siegerin Aryna Sabalenka.