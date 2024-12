Chris Evert - eine Legende wird 70!

Mit Chris Evert feiert heute eine der ganz großen Ikonen des Tennissports ihren 70. Geburtstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 17:59 Uhr

© Getty Images Chris Evert ist eine der größten Legenden im Tennissport

Wer Mitte der 1970er-Jahre begonnen hat, sich intensiv dem Tennissport zu widmen, der ist an Chris Evert naturgemäß nicht vorbeigekommen. Nicht nur, aber schon auch aufgrund ihrer Rivalität mit Martina Navratilova, die längst in eine tiefe Freundschaft evolviert ist. 18 Grand-Slam-Titel im Einzel hat Evert gewonnen. Und schon zweimal den Kampf gegen eine Krebserkrankung.

Die Evert. soweit das überhaupt möglich ist, pragmatisch angegangen ist. So wie auch ihr heutiges Jubiläum. “Man darf es sagen. Man darf 70 sagen”, erklärte Evert gegenüber der Website der WTA. “Man muss damit umgehen, was vor einem liegt. Und in jedem Jahrzehnt Freude und eine Aufgabe zu finden.”

Seit ein paar Monaten ist für Chris Evert eine neue Aufgabe dazugekommen: Sie wurde nämlich erstmals Großmutter. “Nichts ist besser, als selbst ein Kind zu haben”, so Evert. “Aber es ist ein Gefühl der doppelten Freude, dass man feiert, dass Dein Sohn Vater wird. Und dass man auch dieses kleine Kind feiert.”