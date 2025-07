Hopman Cup: Kanada schlägt Italien und holt den Titel!

Der Sieger des Hopman Cup 2025 heißt Kanada! Bianca Andreescu und Felix Auger-Aliassime führten ihr Land am Sonntag gegen Italien zum Titel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 23:21 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu zeigte beeindruckende Leistungen

Kanada hat den Hopman Cup 2025 gewonnen! Die Nordamerikaner setzten sich am Sonntag im Finale gegen Gastgeber Italien mit 2:1 durch und trugen sich damit zum ersten Mal in der Turniergeschichte in die Siegerliste ein. Für den Triumph verantwortlich zeichneten Bianca Andreescu und Felix Auger-Aliassime.

Andreescu, die in Bari während der gesamten Woche keinen einzigen Satz abgab, gewann ihr Einzel gegen Lucia Bronzetti souverän mit 6:2 und 6:3 und brachte Kanada damit 1:0 in Führung. Anschließend hätte Auger-Aliassime schon für den Sieg der Ahornblätter sorgen können, der 24-Jährige verlor gegen Flavio Cobolli jedoch mit 7:6 (7), 5:7 und 8:10.

Nachfolger von Kroatien

So musste das Mixed-Doppel die Entscheidung bringen. In diesem setzten sich Andreescu/Auger-Aliassime gegen Bronzetti/Cobolli mit 6:3 und 6:3 durch.

Die Kanadier, die sich in der Gruppenphase gegen Spanien und Griechenland behauptet hatten, treten damit die Nachfolge von Kroatien an. 2023 hatten Donna Vekic und Borna Coric den Titel geholt. Im Vorjahr wurde der Hopman Cup aus dem Kalender gestrichen.