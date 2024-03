Hopman Cup fällt 2024 schon wieder aus

Bereits ein Jahr nach seiner Wiederaufnahme fällt der Hopman Cup in dieser Saison schon wieder aus. 2025 soll es aber weitergehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2024, 10:06 Uhr

© Getty Images

Das Ende des Hopman Cups in 2019, mit dem spektakulären Sieg der Schweiz mit Roger Federer und Belinda Bencic, kam für viele enttäuschend - zumal der stattdessen entworfene ATP Cup eher schwach angenommen wurde.

Umso schöner die Nachricht, dass das legendäre Mixed-Event 2023 wieder zurückkehren würde. Allerdings: nicht mehr zum Jahresauftakt in Perth/Australien, sondern mitten im Jahr, kurz nach Wimbledon in Nizza/Frankreich. Der Sieg von Kroatien gegen die Schweiz ging daher eher unter im vollen Tenniskalender.

Wie man nun bekannt gab, wird der Hopman Cup in dieserm Jahr erneut eine Pause einlegen. "Da sowohl der Hopman Cup als auch die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Frankreich stattfinden würden, ist ein Aussetzen des Hopman Cups bis 2025 eine vernünftige Entscheidung", so ITF-Präsident David Haggerty. "Die Spielerinnen und Spieler, die für dieses Jahr zugesagt hatten, wurden informiert. Wir freuen uns drauf, sie im kommenden Jahr an der Cote d'Azur zu sehen."

Das Olympische Tennisturnier ist vom 27. Juli bis zum 4. August in Paris geplant.