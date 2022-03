Chris Evert von Rafael Nadal begeistert - und überrascht

Mit seinem makellosen Saisonstart sorgte Rafael Nadal weltweit für Begeisterung und überraschte Gesichter - auch bei Legende Chris Evert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 12:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist in diesem Jahr noch ungeschlagen

Rafael Nadal darf auf den besten Saisonsart seiner Karriere zurückblicken: Der Spanier gewann seine ersten 15 Matches der laufenden Spielzeit, sammelte nebenei drei Trophäen - darunter jene bei den Australian Open - ein und gilt somit auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells als Topfavorit auf den Titel.

Die x-te sportliche Auferstehung des nunmehr 35-Jährigen sorgte auch bei Legende Chris Evert für Begeisterung. "Nadal ist hungriger als jeder andere Sportler auf diesem Planeten - und er hat eine Leidenschaft für das Tennis wie kein anderer" meinte die langjährige Weltranglistenerste gegenüber "Eurosport".

Dennoch zeigte sich die 67-Jährige über Nadals Turniersiege zu Beginn des Jahres etwas verwundert: "Es überrascht mich, dass sein Körper das bei dieser Spielweise mitmacht." Denn der 21-fache Major-Champion müsse "im Training und in seinen Matches mehr Energie aufwenden als jeder andere Spitzenspieler".

Als Grund für den Erfolgslaug vermutet Evert eine Umstellung in Nadals Training. Selbst hatte der Mallorquiner immer wieder betont, nicht mehr so viel zu trainieren wie noch in den Anfangsjahren seiner Karriere. Die aktuellen Bilder aus Indian Wells lassen diesen Schluss übrigens nicht zu. Nadal, so scheint es, ist für seinen vierten Titel des Jahres bereit.

