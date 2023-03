Christopher Eubanks - die Feel Good Story in Miami

Christopher Eubanks steht überraschend im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami. Dort trifft der Lokalmatador auf Daniil Medvedev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 07:54 Uhr

© Getty Images Christopher Eubanks spielt in Miami das Turnier seines bisherigen Tennislebens

Die vergangenen Woche sind für Christopher Eubanks nicht gerade brillant verlaufen: Beim Challenger in Monterrey verlor der US-Amerikaner gegen Guido Andreozzi in Runde eins ebenso wie ein paar Tage später in Acapulco gegen niemand anderen als den Turnierdirektor von Madrid: Feliciano Lopez. Und auch in Indian Wells gab es kein Erfolgserlebnis für den immerhin schon 26-jährigen Eubanks: Da musste er sich zum Auftakt der Qualifikation Maximiliam Marterer in drei Sätzen geschlagen geben.

Die Qualifikation für das Hauptfeld in Miami, die Eubanks mit einem hauchzarten Erfolg gegen Lukas Klein besiegelte, war da schon als Erfolg zu werten. Und jetzt? Steht Christopher Eubanks nach einem 7:6 (2) und 7:6 (5) plötzlich im Viertelfinale des zweiten ATP-Masters-1000-Turniers der Saison.

Eubanks jetzt gegen Medvedev

Das gefällt auch den Kollegen. Casper Ruud etwa, im Moment etwas glücklos unterwegs, gratulierte Eubanks nach dessen letzten Erfolg gegen Hubert Hurkacz via Twitter.

Jetzt geht es in Miami weiter gegen Daniil Medvedev, die Rollen werden klar verteilt sein. Unabhängig vom Ausgang dieses Matches steht aber schon fest, dass sich Christopher Eubanks solide unter die besten 100 Spieler der Welt gekämpft hat - nämlich auf Position 85. Das wird ein neues Karrierehoch werden, bislang lag dieses bei Rang 102.

Eubanks reiht sich übrigens in die lange Liste an Spielern auf der ATP-Tour ein, die ihre sportliche Ausbildung an einem College noch einmal verfeinert haben. Von 2015 bis 2017 studierte und spielte er in Georgia Tech und ließ sich auch akademisch wenig zuschulden kommen. Für seinen Abschluss fehlen Eubanks nur wenige Prüfungen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami