Christopher Eubanks' gar nicht frohes Neues: Flug-Chaos, Gepäck weg, Saiten konfisziert

Christopher Eubanks (ATP-Nr. 123) hat sich seinen Start in 2023 sicher anders vorgestellt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 21:47 Uhr

© Getty Images Christopher Eubanks

Das Leben eines Tennisprofis außerhalb der Topsphären, der Business-, Erste-Klasse- und Privatflüge: Es ist nicht immer ein leichtes. Beispiel Christopher Eubanks. Denn der US-Amerikaner hatte zum Jahresstart 2023 gleich das volle Programm an Ärgernissen. Und machte seinen Unmut via Twitter kund.

Dabei war eigentlich alles im Lot: Eubanks wollte in dieser Woche beim ATP-Turnier in Pune/Indien starten, war bereits gelandet und entsprechend "aufgeregt auf das erste Turnier des Jahres". Auf dem Platz dann: Atemprobleme, womöglich mit seinem Asthma zusammenhängend. Eubanks kam zum Schluss, sinnvollerweise zurückzuziehen.

Also ab nach Auckland. Die Buchung über Priceline? Dauerte Stunden. Dann beim Zahlen die Meldung: "Flug nicht länger verfügbar." Neuer Versuch, und irgendwann klappte es. Mit 2 Zwischenstopps, ungewohnt für Eubanks: "Ich weiß, ich bin verwöhnt." Nach stundenlangem Gepäckdurchsuchen ab nach Bangalore, um dort zu erfahren, dass der Weiterflug nach Sydney um acht Stunden verspätet sei. Also ab in die Lounge. Ach nein: Dies sei nur vier Stunden vorm Abflug erlaubt, wie man ihm mitteilte. "Lady, es ist doch nicht unser Fehler, dass der Flug verspätet ist!", so Eubanks (in großen Lettern und Gedanken).

Es folgte "der ungemütlichste Flug meines Lebens" mit mindestens fünf schreienden Babys, und Eubanks "hätte am liebsten mitgemacht". Der Anschluss nach Auckland: natürlich auch verspätet, am Gepäckband dafür dann ohne zwei Taschen - eine mit seinen Tennisklamotten, die andere mit den Tennissachen seines Trainers. Beim Formulare ausfüllen die Info, wann man das Gepäck wiederbekommen könne: "Wenn du Glück hast, in zwei Wochen."

Ach ja: Saiten fehlen Eubanks übrigens auch. "Vier Rollen wurden in Sydney konfisziert, weil sie offenbar nicht im Handgepäck erlaubt sind".

Und wie war euer Jahresstart so!?