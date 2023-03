Coach Marcus Kerti - "Am besten heute mit Mentaltraining starten!"

Mentalcoach Marcus Kerti diskutiert in der neuesten Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" mit Alex Antonitsch (ServusTV), was es braucht, um als Spitzensportler aus einer Verletzung zurückzukommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 09:19 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Marcus Kerti weiß, wovon er spricht: Der ehemalige Eishockey-Crack musste seine Karriere aufgrund einer Knieverletzung früh beenden. Seitdem hilft Kerti SportlerInnen, die sich auf den Weg zurück begeben wollen. Auch Alex Antonitsch (ServusTV) hat während seiner Zeit als Tennisprofi Erfahrungen mit Verletzungen gemacht.

Was tun also? Die ausführliche Version gibt es in der aktuellen Folge von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast"(einfach auf PLAY klicken und los geht´s!). Die Kurzfassung: Am besten noch heute mit Mentaltraining starten.