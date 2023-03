tennisnet-Podcast: "Alle lieben das Doppel - aber es muss sich etwas ändern"

In der aktuellen Folge von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" geht es auch um die vielen Doppel-Absagen in Indian Wells, die Alex Antonitsch (ServusTV), München-Chef Patrik Kühnen und dem deutschen Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sauer aufgestoßen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 09:23 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Ja, alle lieben das Doppel auf der ATP-Tour. Und dennoch sind sich Patrik Kühnen, Turnierdirektor in München, Kitzbühel-Chef Alex Antonitsch und der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann darin einig, dass es Veränderungen braucht. Außerdem: Wie - die BMW Open haben auch noch einen Presenting Sponsor? Und: Ein Buchtipp für Tennisliebhaber.

Das alles gibt es in den neuen Folge von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast". Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Oder gleich hier: Einfach auf PLAY klicken und los geht´s.