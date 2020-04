Coaches Corner: Wie spielt man erfolgreich gegen Dominic Thiem?

Professionelle Tennis-Coaches sehen mehr - weshalb wir einfach mal nachfragen, wie man denn gegen die ganz Großen der Branche spielen sollte. In Teil 3 unserer Serie analysiert Tobias Summerer, langjähriger Coach von Florian Mayer, das Spiel von Dominic Thiem.

zuletzt bearbeitet: 18.04.2020, 09:23 Uhr

Im Frühsommer 2016 hat Tobias Summerer mit seinem Schützling Florian Mayer ziemlich viel von Dominic Thiem gesehen. Zunächst setzte sich Mayer in Halle/Westfalen im Halbfinale in zwei Sätzen durch, Thiem revanchierte sich wenige Tage später in der ersten Runde von Wimbledon. Nach dem Rücktritt von Mayer nahm sich Summerer für ein paar Wochen des Coachings von Philipp Kohlschreiber an. Im Moment kümmert sich der Ex-Profi in Diensten des Bayerischen Tennisverbandes um den Nachwuchs an der TennisBase Zentral in Oberhaching. Und beobachtet Dominic Thiem natürlich immer noch ganz genau.

Was sind die besonderen Qualitäten von Dominic Thiem?

Was man von Dominic zuletzt auch in Melbourne gesehen hat, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Mir macht es sehr viel Freude ihm zuzuschauen. Ich bewundere seine Leistung - wie er spielt, seine Einstellung. Auch der Schritt zu Nicolas Massu war wichtig. Ich habe das Gefühl, er verbessert sich immer weiter.

Er ist extrem fit. Und verdammt schnell, er bekommt viele Bälle zurück. Dominic spielt mit sehr viel Kraftaufwand, hält nie zurück, schlägt alle Bälle, auch von hinter der Grundlinie, mit sehr viel Tempo.

Dominics Kick-Aufschlag ist einer der besten der Welt, sein erster Aufschlag ist ein Monstergeschoss. Die Rückhand ist großartig, auch der Slice. Und Touch hat er auch, wenn er es braucht.

Wie spielt man erfolgreich gegen Dominic Thiem?

Flo hat ihn damals geschlagen, aber eben auch ein, zwei Wochen später in Wimbledon verloren. Dominic hatte in der Woche vor Halle gerade seinen ersten Rasentitel gewonnen, war dann wohl auch gegen Ende ein wenig müde. Und Flo hat insgesamt ein sensationelles Turnier gespielt.

Aber damals war Dominic Nummer sieben, jetzt ist er Nummer drei. Er hat einen weiteren riesigen Schritt gemacht, Hut ab davor.

Auf Rasen ist es sicherlich einfacher, gegen ihn zu spielen. Weil mittlerweile gehört er auch auf Hartplatz zur Weltklasse. Man muss seine eigenen Aufschlagspiele sehr dominant bestreiten, immer wieder auch mal Serve-and-Volley einbauen, weil Dominic auch jetzt noch den Return manchmal chippt. Da kann man die Volleys ganz gut spielen - wenn man der richtige Spielertyp dafür ist.

Ein anderer Weg ist, dass man Dominic gleich mit dem ersten Schlag in einem Ballwechsel unter Druck zu setzen versucht. Ihm damit die Zeit wegnimmt, die er auf schnelleren Belägen manchmal braucht.

Wenn möglich, sollte man Dominics Spiel (zer-)stören, auch wenn er aufschlägt. Schnell und mittig beim Return anzuspielen, das ist derzeit allgemein ein gern genommenes Mittel. Druck also mit dem ersten Schlag aufbauen, danach, wenn möglich, auf den Punkt gehen. Aber auch das ist verdammt schwer: Dominic hat sich extrem verbessert, wenn es darum geht, wieder an die Linie zu kommen. Von dort kann man ihn nicht mehr wegspielen.

Aber das sind Kleinigkeiten. Dominic ist die Nummer drei der Welt. Und damit kaum zu schlagen. Wenn, dann kann man ihn nur über die ersten zwei, drei Schläge bekommen.

Ein paar Daten zu Dominic Thiem (Statistiken beziehen sich auf die vergangenen 52 Wochen)

Geburtsdatum Turniersiege insgesamt Turniersiege 2019 Aufschlagspiele gewonnen Entscheidungssätze gewonnen Breakpunkte abgewehrt 03.09.1993 16 5 (Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel, Peking, Wien) 85,5% (ATP-Rang 13) 76,2% (ATP-Rang 4) 64% (ATP-Rang 22)

Ausgewählte Head-to-Heads von Dominic Thiem

Gegner Bilanz Noavk Djokovic 4:7 Rafal Nadal 5:9 Roger Federer 5:2 Daniil Medvedev 2:1 Stefanos Tsitsipas 4:3 Alexander Zverev 7:2 Gael Monfils 6:0 Matteo Berrettini 2:2 David Goffin 3:7 Fabio Fognini 3:1 Denis Shapovalov 3:0 Stan Wawrinka 1:3

