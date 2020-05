Coaches Corner: Wie spielt man erfolgreich gegen Kei Nishikori?

Professionelle Tennis-Coaches sehen mehr - weshalb wir einfach mal nachfragen, wie man denn gegen die ganz Großen der Branche spielen sollte. In Teil 8 unserer Serie analysiert Lars Uebel, Leiter der TennisBase Zentral in Oberhaching, das Spiel von Kei Nishikori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 07:45 Uhr

© Getty Images Wie spiele ich erfolgreich gegen Kei Nishikori?

Gegen Nishikori könne er sich höchstens einen halben Sieg ankreiden - Matthias Bachinger hat den Japaner in Metz besiegt, da war Coach Uebel aber nicht dabei. Sonst gab es fast immer böse, böse Niederlagen. So auch mit Philipp Kohlschreiber bei den US Open 2018, nachdem Kohli zuvor noch Alexander Zverev geschlagen hatte.

Das sind die besonderen Stärken von Kei Nishikori

Nishikori ist ein unglaublich guter Spieler, wenn er es schafft, die Bälle in seiner Höhe zu kriegen, das heißt in Hüfthöhe zu spielen. Da ist er einer der Besten. Er hat eine sehr starke Vorhand, wenn er steht. Damit bewegt er seine Gegner hervorragend. Er ist grundsolide, kann auch am Netz gut spielen. Überall dort, wo seine Beinarbeit eine große Rolle spielt und wo flach gespielt wird, also auf Hartplatz und Rasen, da spielt er sehr gut.

Wie spielt man erfolgreich gegen Kei Nishikori?

Eine Schwäche ist sicherlich der zweite Aufschlag, den muss man attackieren. Da tendiert er auch dazu, Doppelfehler zu machen. Man muss also versuchen, schon mit dem ersten Schlag beim Return Druck zu machen. Man muss „durch ihn durch“ spielen, am besten mit einem mächtigen Aufschlag oder druckvollen Schlägen. Wenn man nicht genügend Firepower hat, ist es schwierig. Roger Federer etwa schafft es immer wieder, mit vielen unterschiedlichen Bällen das Tempo sehr stark zu variieren. Das ist sehr wichtig gegen Nishikori. Je unrhythmischer es ist, umso schlechter für ihn. Am leichtesten ist er wohl auf Asche zu schlagen, weil man dort am besten unterschiedliche Höhen und Tempo kreieren kann.

Hier ein paar Zahlen und Fakten zu Kei Nishikori (alle Statistiken beziehen sich auf die letzten 52 Wochen)

Geburtsdatum Turniersiege insgesamt Turniersiege 2019 Returnspiele gewonnen Breakbälle verwertet Tiebreaks gewonnen 29.12.1989 12 1 (Brisbane) 28,9% (ATP-Rang 4) 40,5% (ATP-Rang 27) 40,0% (ATP-Rang 67)

Ausgewählte Head-to-Heads von Kei Nishikori

Gegner Bilanz Novak Djokovic 2:16 Rafael Nadal 2:11 Dominic Thiem 3:2 Roger Federer 3:8 Stefanos Tsitsipas 1:0 Daniil Medvedev 2:2 Alexander Zverev 1:2 Gael Monfils 4:1 Fabio Fognini 2:1 Roberto Bautista Agut 4:1 Denis Shapovalov 1:1 Stan Wawrinka 4:7

Unser Experte: