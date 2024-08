Coco Gauff: Das war kein Supersommer

Drei Chancen auf olympisches Edelmetall hatte sich Coco Gauff ausgerechnet. Nun muss sie mit leeren Händen bald ziemlich viele Punkte verteidigen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2024, 17:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat in den kommenden Wochen viele Punkte zu verteidigen

Man kann Coco Gauff wahrlich nicht vorwerfen, dass sie auf ihrer Jagd nach olympischen Edelmetall nicht alle Register gezogen hätte. Gauff hat alle drei Wettbewerbe mitgenommen. Und geht mit leeren Händen nach Hause. Gegen Donna Vekic im Einzel ist mal wieder die Vorhand zusammengebrochen, auch mit Jessica Pegula im Frauendoppel und an der Seite von Taylor Fritz gab es nicht das große Erfolgserlebnis. Das war wohl schon mit der Bootsfahrt bei der Eröffnung erledigt, wo Gauff sich gemeinsam mit LeBron James an der US-amerikanischen Flagge festhalten durfte.

Und so geht der Alltag auf der Tennistour mit sehr wenig Schwung für Gauff weiter. Dabei stehen bald zwei Turniere an, bei denen sie insgesamt 3.000 Punkte zu verteidigen hat. Denn 2023 konnte Coco Gauff sowohl in Cincinnati wie auch bei den US Open den Titel holen. Eine Wiederholung ist nicht auszuschließen. Aber doch unwahrscheinlich.

Denn die Ergebnisse 2024 legen insgesamt nahe, dass Gauff eben nicht ganz auf einem Level mit Iga Swiatek, Elena Rybakina und Aryna Sabalenka spielt. So wie es die Weltrangliste gerade noch nahelegt. Da firmiert die 20-Jährige aktuell auf Position zwei.

Gauff holt French-Open-Titel - im Doppel

Einen Turniersieg hat Gauff in der laufenden Saison gefeiert, gleich zum Auftakt in Adelaide. Die Resultate danach waren zum Großteil gut (Halbfinale bei den Australian Open mit der Niederlage gegen Aryna Sabalenka; Halbfinale in Roland-Garros, wo sie gegen Iga Swiatek aber erneut ohne Chance blieb), aber eben ohne den ganz großen Erfolg.

Der kam lediglich im Doppel. Und das nicht einmal an der Seite von Dauerpartnerin Jessica Pegula. Nein: Bei den French Open holte sich Gauff den Titel im Paarlauf an der Seite von Katerina Siniakova. Die Tschechin ist natürlich immer eine gute Wahl - konnte sie doch wenige Wochen später in Wimbledon gemeinsam mit Taylor Townsend erneut zuschlagen.

Jetzt hat aber wohl das Einzel Priorität bei Coco Gauff. Und der Druck in Cincinnati und dann vor allem in Flushing Meadows wird groß sein.