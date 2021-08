Coco Gauff nach COVID-Infektion immer noch ohne Geruchssinn

Coco Gauff möchte nach den verpassten Olympischen Spielen kommende Woche in Montréal auf die WTA-Tour zurückkehren. Im Moment bereitet sich die junge US-Amerikanerin bei einem Schaukampf in Washington vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2021, 22:08 Uhr

© Getty Images Cori Gauff spielt sich in Washington warm

Der erste Olympia-Einsatz im Alter von nur 17 Jahren - Cori Gauff hatte fest mit einem Einsatz in Tokio geplant. Das US-amerikanische Team hätte eine zusätzliche Fachkraft gut gebrauchen können, die Vertretung ging in den Tennis-Wettbewerben leer aus. Gauff allerdings konnte nicht nach Japan reisen: Sie wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Und hatte auch mit Symptomen zu kämpfen, wie sie am Rande eines Schaukampfes im Rahmen des ATP-Tour-500-Turniers in Washington erzählte.

Die US-amerikanische Hauptstadt war ja eigentlich auch immer eine fixe Anlaufstelle im WTA-Kalender. In diesem Jahr allerdings tragen nur die Männer ein Turnier aus, bei dem man auch tatsächlich Punkte für die Weltrangliste gewinnen kann, Gauff muss sich mit einem Schaukampf-Event bescheiden, wo sie gegen Victoria Azarenka glatt gewann.

Gauff nächste Woche in Montréal

Ganz genesen ist die Teenagerin noch nicht. Zwar wären ihre Symptome nicht allzu schlimm gewesen, aber: „Ich habe immer noch meinen Geruchssinn verloren. Ansonsten aber geht es mir gut.“ Das Problem sei einfach, von Land zu Land zu reisen, was ihr auch nach dem samstäglichen Auftritt in Washington gegen Jessica Pegula bevorsteht. Dann geht es nämlich weiter nach Montréal.

Dort zählt Cori Gauff zwar nicht zu den unmittelbaren Favoritinnen, schon gar nicht mit dem Trainingsrückstand der letzten Tage. Nach den Absagen von Naomi Osaka, Iga Swiatek oder Sofia Kenin ist ein tiefer Run in Kanada aber nicht ausgeschlossen. Angeführt wird das Feld von Aryna Sabalenka aus Weißrussland.