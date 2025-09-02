Coco Gauff sieht trotz US-Open-Aus große Fortschritte

Trotz ihrer Zweisatz-Niederlage im Achtelfinale der US Open 2025 gegen die Japanerin Naomi Osaka sieht die US-Amerikanerin Coco Gauff große Fortschritte in ihrem Spiel und blickt, gerade auch aufgrund ihres Alters, positiv in die Zukunft.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 15:00 Uhr

© Getty Images Trotz ihres Ausscheidens bei den US Open sieht Coco Gauff deutliche Verbesserungen bei ihrem Aufschlag.

Groß war verständlicherweise die erste Enttäuschung bei Coco Gauff direkt nach der glatten Zweisatz-Niederlage im Duell der ehemaligen US-Open-Championessen gegen Naomi Osaka. Ein Achtelfinale war natürlich nicht das, was die Siegerin des Jahres 2023 ihrem Heimpublikum im Big Apple als finales Resultat liefern wollte. Und so suchte die 21-Jährige in den Katakomben erst einmal Trost: „Nach dem Spiel war ich sehr enttäuscht. Ich bin meinem Team gegenüber in Tränen ausgebrochen.“ Mit aufmunternden Worten und guten Argumenten schaffte es das Team um die zweifache Major-Siegerin jedoch schnell, die Laune wieder aufzuhellen: „Ihre Sichtweisen zu hören und alles, hat mir sehr viel Positives gebracht.

Fortschritte sieht die Weltranglisten-3. beim Aufschlag, der in den letzten Monaten die Achillesferse in ihrem Spiel darstellte und sie deshalb den Biomechanik-Spezialisten Gavin MacMillan in ihr Team holte: „Ich denke, wenn ich so weitergemacht hätte wie in Cincinnati, wäre ich hier in der ersten Runde ausgeschieden. Daher denke ich, dass mein Aufschlag vom Turnierbeginn bis heute eine große Verbesserung darstellt.“

Für die Zukunft zeigt sich Gauff, gerade auch aufgrund ihres immer noch jungen Alters, optimistisch: „Ich habe das Gefühl, dass ich mir mit 21 Jahren selbst so viel Druck mache und mir ist klar geworden, wie erfolgreich die Spielerinnen auf der Tour mit 25 oder 26 sind. Daher freue ich mich riesig, wenn ich sehe, dass ich im Vergleich noch vier bis fünf Jahre so hart trainieren kann wie jetzt und die richtigen Dinge tun kann, um mein Spiel zu verbessern.“ Weitere Fortschritte möchte Gauff gerne auf der bevorstehenden Asien-Tour präsentieren, wo sie voraussichtlich zum Start ihre Titelverteidigung bei den China Open anstreben wird.

