US Open 2025: Osaka schlägt Gauff am Labor Day, auch Swiatek im Viertelfinale

Naomi Osaka und Iga Swiatek sind mit überzeugenden Siegen in das Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 21:44 Uhr

Der Labor Day beschließt traditionell die Sommerferien in den USA, danach beginnt vor allem für die schulpflichtige Generation wieder der Ernst des Lebens. Bei den US Open sorgt man an eben diesem Feiertag dafür, dass die Fans noch einmal mit richtig große Partien verwöhnt werden. Gut: Man hätte Jannik Sinner und Alexander Bublik auch am Nachmittag ansetzen können. Das wäre dann aber die vierte Day Session des Titelverteidigers in Folge gewesen.

Aber wenn man ein Treffen von Naomi Osaka und Coco Gauff in der Hinterhand hat, dann ist ja alles gut. Beide haben in Flushing Meadows schon den Titel geholt, Osaka bekanntlich schon zweimal, zuletzt 2020. Nicht viel später hat sich Osaka in eine Babypause verabschiedet, es hat doch eine gewissen Zeit gedauert, bis sie wieder an der Weltspitze schnuppern durfte.

Gauff als Rückschlägerin hilflos

In diesem Sommer mehren sich aber die Anzeichen, dass Naomi Osaka den richtigen Weg gefunden hat. Letztes Beweisstück? Das 6:3 und 6:2 im Achtelfinale der US Open gegen eben jene Coco Gauff.

Das Match war nun nicht verdächtig, als Instant Classic in die Tennisgeschichte einzugehen. Aber vor allem bei eigenem Aufschlag agierte Osaka unheimlich dominant. Lediglich sechs Punkte ließ sie Gauff als Rückschlägerin gewinnen. Und nachdem der Lokalmatadorin auch noch sechs Doppelfahler unterliefen, kam am Ende eben dieses glatte Ergebnis heraus.

Apropos: Eilig hatte es auch Iga Swiatek. Die Polin musste heute im Louis Armstrong Stadium ran, gewann gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:3 und 6:1. Swiatek wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Amanda Anisimova und Beatriz Haddad Maia. Osaka spielt im Viertelfinale entweder gegen Marta Kostyuk oder Karolina Muchova.

