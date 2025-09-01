US Open live: Andrey Rublev vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Andrey Rublev trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 17:38 Uhr

Im Achtelfinale der US Open 2025 sieht sich der an Position 15 geführte Andrey Rublev dem bislang stark aufspielenden Felix Auger-Aliassime gegenüber. Im bisherigen Turnierverlauf musste der an Nr. 21 gesetzte Kanadier nur bei seinem Erfolg gegen den Hamburger Alexander Zverev einen Satz abgeben.

Der direkte Vergleich in den bisherigen Auseinandersetzungen spricht mit dem 7:1 für den Russen eigentlich eine deutliche Sprache. Dennoch waren viele Begegnungen der beiden Protagonisten vor ihrem ersten Vergleich auf Major-Ebene hart umkämpft, was sich in insgesamt fünf engen Dreisatz-Begegnungen zeigt.

Rublev vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Andrey Rublev und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren