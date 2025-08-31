US Open 2025: Alexander Zverev unterliegt Félix Auger-Aliassime

Alexander Zverev hat in der dritten Runde der US Open 2025 gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:7 (7), 4:6 und 4:6 verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 05:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Samstag in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das erste Match der Night Session im Louis Armstrong Stadium begann ganz nach dem Geschmack von Alexander Zverev. Der Deutsche nahm Félix Auger-Aliassime dessen erstes Aufschlagspiel ab, ein frühes Break beruhigt ja oft die Gemüter. Der Kanadier kam zwar umgehend zurück, den nächsten Vorsprung ließ sich Zverev dann aber nicht mehr nehmen. 6:4 nach etwa mehr als 50 Minuten - so hatte man das erwarten dürfen.

Aber Auger-Aliassime meldete ab dem zweiten Durchgang Ansprüche an, schaffte es mehr oder minder sicher in ein Tiebreak, in dem Alexander Zverev eine Chance auf die 2:0-Satzführung hatte. Aber liegen ließ. Also griff „FAA“ zu, holte sich die Kurzentscheidung mit 9:7. Und nahm den Schwung gleich in den nächsten Satz mit, in der ein frühes Break bis zum 6:4 verteidigte. Was nicht nur Auger-Aliassime, sondern auch ziemlich viele Menschen auf den voll besetzten Rängen feierten.

Zverev kämpft bis zum Schluss

Alexander Zverev schaute derweil etwas ratlos in seine Box. Ob die Ursachen für seine spielerischen Probleme körperlicher Natur waren, ließ sich natürlich von außen nicht sagen. In den vergangenen Tagen hatte der 28-Jährige ja immer wieder erwähnt, dass ihn seit Wochen Rückenschmerzen plagen. Was Zverev aber nicht davon abhielt, im ersten Spiel des vierten Satzes eine Breakchance abzuwehren.

Im vierten Satz leistete sich Zverev ein schlechtes Aufschlagspiel bei 3:3 - Auger-Aliassime nutzte gleich seine erste Breakchance. Nach 3:47 Stunden Spielzeit hatte Auger-Aliassime drei Matchbälle. Den ersten setzte er mit der Vorhand ins Aus. Beim zweiten aber landete ein Return von Zverev hinter der Grundlinie.

Sinner mit Problemen gegen Shapovalov

Nächster Gegner wird nun Andrey Rublev sein, der in seinem Match gegen den Qualifikanten Chak Wong keineswegs überzeugte. Mit seiner Routine rettete sich der Russe vor den Augen seines temporären Supercoaches Marat Safin aber mit 2:6, 6:4, 6:3, 4:6 und 6.3 ins Achtelfinale.

Topfavorit Jannik Sinner hatte sich am Nachmittag schon sehr schwer getan, um einen sehr gut aufgelegten Denis Shapovalov schließlich in vier Sätzen zu bezwingen. Der Landsmann von Auger-Aliassime hatte dabei den ersten Satz gewonnen und im dritten schon mit einem Break geführt, ehe Sinner so richtig aufdrehte.

