US Open live: Alexander Zverev vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der US Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 15:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Nach zwei Runden bei den US Open 2025 ist der Hamburger Alexander Zverev weiterhin ohne Satzverlust. Doch auch sein Drittrunden-Gegner Felix Auger-Aliassime musste bei seinen beiden Matches bislang noch keinen Durchgang abgeben.

Während der deutsche Olympiasieger von Tokio sechs Begegnungen gegen den kanadischen Davis-Cup-Sieger zu seinen Gunsten entscheiden konnte, ging der 25-jährige Auger-Aliassime im direkten Vergleich zweimal als Sieger vom Platz. Als besonders schmerzhaft, wenn auch schon mehr als vier Jahre her, dürfte dem 28-jährigen Zverev die Niederlage 2021 in Wimbledon in Erinnerung sein, als er sich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück kämpfte und sich dennoch im fünften Satz geschlagen geben musste.

Zverev vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren