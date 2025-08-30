US Open live: Alexander Zverev vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der US Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 15:56 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Nach zwei Runden bei den US Open 2025 ist der Hamburger Alexander Zverev weiterhin ohne Satzverlust. Doch auch sein Drittrunden-Gegner Felix Auger-Aliassime musste bei seinen beiden Matches bislang noch keinen Durchgang abgeben.
Während der deutsche Olympiasieger von Tokio sechs Begegnungen gegen den kanadischen Davis-Cup-Sieger zu seinen Gunsten entscheiden konnte, ging der 25-jährige Auger-Aliassime im direkten Vergleich zweimal als Sieger vom Platz. Als besonders schmerzhaft, wenn auch schon mehr als vier Jahre her, dürfte dem 28-jährigen Zverev die Niederlage 2021 in Wimbledon in Erinnerung sein, als er sich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück kämpfte und sich dennoch im fünften Satz geschlagen geben musste.
Zverev vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau der Herren