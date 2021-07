Wimbledon 2021: Alexander Zverev unterliegt Felix Auger-Aliassime im Achtelfinale in fünf Sätzen

Alexander Zverev ist im Achtelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:7 (6), 6:4, 6:3 und 4:6 geschlagen geben. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 20:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev verlor gegen Felix Auger-Aliassime in fünf Sätzen

Manchmal wiederholt sich Geschichte eben auch im Sport: Schon bei den French Open hatte Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas nach 0:2-Satzrückstand letztlich in fünf Sätzen verloren und auch in Wimbledon musste der gebürtige Hamburger seinem Fehlstart letztlich trotz einer tollen Aufholjagd Tribut zollen.

Diesmal war es Felix Auger-Aliassime, der die Träume von Zverevs erstem Grand-Slam-Titel jäh beendete. Die ersten zwei Sätze gingen trotz eines jeweiligen 2:4-Rückstandes an den Kanadier, der in den beiden darauffolgenden Durchgängen aber nicht mehr zu seinem Spiel fand und diese trotz eines heftigen Sturzes des Deutschen im dritten Satz abgeben musste.

Auger-Aliassime im Viertelfinale gegen Berrettini

Zu Beginn des fünften Satzes musste Zverev nach einem schwachen Aufschlagspiel - ohnehin agierte der 24-Jährige bei eigenem Service über die gesamte Matchdauer hinweg zu inkonstant - ein sofortiges Break hinnehmen, das er unter dem mittlerweile geschlossenen Dach zunächst jedoch aufzuholen wusste.

Beim Stand von 3:3 nahm Auger-Aliassime seinem um vier Jahre älteren Kontrahenten aber erneut den Aufschlag ab. Dieses Break stellte schlussendlich die Vorentscheidung dar: Nach etwas mehr als vier Stunden Spielzeit verwandelte der Weltranglisten-19. seinen zweiten Matchball zum 6:4, 7:6 (6), 4:6, 3:6 und 6:4-Erfolg.

Auger-Aliassime steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinale. In diesem trifft er am Mittwoch auf Matteo Berrettini, der Ilya Ivashka klar mit 6:4, 6:3 und 6:1 schlug.

Hier das Einzel-Tableau der Herren