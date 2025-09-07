US Open: Junior Ivanov schafft Double - Nadal gratuliert

Der 16-jährige Bulgare Ivan Ivanov hat bei den US Open den Junioren-Bewerb gewonnen und nach dem Triumph in Wimbledon seinen zweiten Major-Sieg in Folge eingefahren. Dafür gab es Beifall von höchster Stelle.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 12:56 Uhr

© Getty Images Ivan Ivanov holte den Titel in einem rein bulgarischen Endspiel.

Ivanov setzte sich in einem rein bulgarischen Endspiel gegen seinen Landsmann Alexander Vasilev mit 7:5 und 6:3 durch. Der topgesetzte 16-Jährige verwandelte dabei fünf seiner neun Breakbälle und fuhr nach 74 Minuten Spielzeit den verdienten Sieg ein.

„Ich habe großartig gespielt, und unser Plan ist aufgegangen“, so Ivanov nach dem Match. „Es war ein bulgarisches Finale mit vollem bulgarischen Publikum. Ich bin sehr glücklich, dass es so gekommen ist, und ich bin sehr glücklich, dass ich heute erfolgreich war.“

Rafa gratuliert

Für Ivanov war es der zweite Grand Slam-Titel in Folge, nachdem er zuletzt auch in Wimbledon triumphiert hatte. Dieses Kunststück war in diesem Jahrhundert zuvor nur zwei anderen Junioren gelungen: Dem Polen Filip Peliwo im Jahr 2012 und Ivanovs bulgarischen Landsmann Grigor Dimitrov im Jahr 2008.

Der 16-Jährige, der auch die Junioren-Weltrangliste anführt trainiert in der Rafael Nadal-Academy auf Mallorca. Dementsprechend gab es am Samstag Glückwünsche von höchster Stelle. Nadal postete auf X (ehemals Twitter): „Herzlichen Glückwunsch, Ivan, zum Sieg in Wimbledon und bei den US Open. Herzlichen Glückwunsch auch an das gesamte Team der Rafael Nadal Academy!“

