Coco Gauff über psychische Probleme: "Ich war einfach verloren"

Cori "Coco" Gauff hatte schon früh mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das schrieb die 16 Jahre alte US-Amerikanerin im Blog "Behind the racket". "Ich war einfach verloren", schrieb Gauff über die Jahre 2017 und 2018: "In meinem Leben, war ich immer die Jüngste die etwas erreichte, das brachte Aufmerksamkeit, die ich nicht wollte."

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.04.2020, 15:45 Uhr

Durch diese Aufmerksamkeit "entstand dieser Druck, dass ich schnell gut sein musste." Das brachte die damals 13-Jährige zum Zweifeln "ich war mir nicht sicher ob ich das wirklich wollte. Ich hatte immer gute Ergebnisse, das war nicht das Problem, ich hatte nur keinen Spaß an dem, was ich liebte."

Ein Jahr lang hatte Gauff mit diesen Gedanken zu kämpfen, dachte sogar daran, den Tennisschläger vorerst zur Seite zu legen: "Ich glaube nicht, dass es mit Tennis selbst zu tun hatte, vielleicht einfach damit, alles unter einen Hut zu bekommen."

Gauff entschied sich dann doch gegen ein frühes Karriereende, für sie "offensichtlich die richtige Entscheidung". 2018 gab sie mit gerade einmal 14 Jahren ihr Profi-Debüt, 2019 setzte sie sich in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers gegen ihr Vorbild Venus Williams durch. Diese Erfolge verdanke sie auch der schwierigen Phase: "Ich bin stärker daraus hervorgekommen und kenne mich selbst besser als je zuvor."

Auch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit könne die 16-Jährige mittlerweile besser umgehen. "Ich gewöhne mich an den Gedanken, dass manche mich als Vorbild sehen", obwohl es "ein bisschen zusätzlichen Druck bringt." Gleichzeitig möge sie es aber auch "für mehr als nur mich selbst zu spielen."