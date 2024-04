Collins machte es wie Evert, Hingis, Azarenka und Serena

Danielle Collins hat eine Siegesserie von 13 Matches vorzuweisen und damit nach Miami auch in Charleston triumphiert. Das schafften zuvor nur vier weitere Spielerinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 22:42 Uhr

© Getty Images Danielle Collins konnte eine Woche nach dem Triumph in Miami die nächste Trophähe entegegennehmen.

Danielle Collins wirkt aktuell unbezwingbar. Die letzten 13 Matches gestaltete die neue 15. Des WTA-Rankings siegreich und gab in diesem Zeitraum nur zwei Sätze ab. Nach ihrem Überraschungstriumph in Miami setzte sie sich nun auch in Charleston die Krone auf. Ein dirketer Titelgewinn nach Miami gelang zuvor erst vier weiteren Spielerinnen.

Chris Evert im Jahr 1986 (damals in Boca Raton ausgetragen) und Martina Hingis 1997 konnten die Form der Vorwoche direkt in einen weiteren Pokal transferieren. Viktoria Azarenka (2011) und Serena Williams (2013) gelang dieses Kunststück ebenfalls.

Viktoria Azarenka wechselte den Kontinent

Serena Williams triumphierte als einzige der vier eben genannten Spielrinen wie Danielle Collins auch in Charleston in der Folgewoche. Viktoria Azarenka schaffte diesen Erfolg gar nach einem Wechsel des Kontinents, als sie 2011 in Marbella gewann. Chris Evert und Martina Hingis spielten in der folgenden Woche auch in den USA. Das Masters in Miami wurde von 1987 bis 2018 in Key Biscane ausgetragen. Seit 2019 findet das Turnier in Miami Gardens statt.